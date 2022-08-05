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В Челябинской области зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы - РИА Новости, 05.08.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20220805/bezrabotitsa-1807488685.html
В Челябинской области зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы
В Челябинской области зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы - РИА Новости, 05.08.2022
В Челябинской области зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы
Рекордно низкий уровень безработицы и сохранение роста заработных плат фиксируются в Челябинской области в настоящее время, так, регион реализует 54 мероприятия РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:35
2022-08-05T13:35
челябинская область
экономика
алексей текслер
максим решетников
владимир якушев
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Рекордно низкий уровень безработицы и сохранение роста заработных плат фиксируются в Челябинской области в настоящее время, так, регион реализует 54 мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации рынка труда, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.Глава региона Алексей Текслер принял участие в окружном совещании при полпреде президента РФ в УрФО Владимире Якушеве, прошедшем совместно с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Текслер доложил, что ситуация в экономике региона остается стабильной."В регионе фиксируется рекордно низкий коэффициент безработицы (на 5 августа – 0,88), но мы понимаем, что расслабляться нельзя… В регионе сохраняется рост зарплат. За первое полугодие он выше, чем по стране в целом. В продолжение этого тренда также подтягиваются и среднедушевые доходы населения в целом. Несмотря на беспокойство по отдельным отраслям, будем в этом направлении работать и дальше. Для нас это один из ключевых показателей", - цитирует пресс-служба слова Текслера.Также, по данным пресс-службы, растет индекс производства продукции сельского хозяйства, приняты и реализуются два пакета антисанкционных мер, включающие в себя 54 мероприятия по направлениям поддержки малого и среднего бизнеса, роста инвестиций, стабилизации ситуации на рынке труда, АПК, строительной сферы, IT. Из них 44 меры уже выполнены.По словам губернатора, регионы УрФО - ключевые для страны по большинству направлений. "Сегодня необходима активизация экономической жизни. Нельзя допустить сокращения бюджетных расходов. Нужно как минимум сохранять расходы, при этом индексировать их на уровень инфляции. В первую очередь я говорю о бюджетных расходах капитального характера. Прошу министерство экономического развития нас в этом направлении поддерживать", - сказал Текслер.В числе основных предложений - увеличение объема предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, обеспечение индексации межбюджетных трансфертов регионам, и прежде всего – дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, решение вопроса "курса" рубля, который критически важен для всех экспортоориентированных отраслей, в том числе – металлургии, снижение ключевой ставки.По словам Решетникова, стабилизировать ситуацию в экономике помогла реализация Плана первоочередных действий правительства РФ, а субъекты УрФО дополнительно к федеральным мерам поддержки активно запускали региональные. "На округ приходится пятая часть всех инвестиций в стране, поэтому важно контролировать, как используются федеральные механизмы. В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в округ будет направлено 131 миллиард. В планах регионов привлечь 950 миллиардов инвестиций, создать 76 тысяч рабочих мест. Реализация проектов началась во всех регионах. У регионов округа ещё есть большой, не до конца использованный ими потенциал в виде реструктуризации кредитов - замены коммерческих из федерального бюджета", - цитирует пресс-служба слова министра.Якушев добавил, что основные показатели социально-экономического развития по Уральскому федеральному округу сейчас выглядят стабильными. "Многие предприятия попали под западные санкции, однако регионам удалось сохранить индекс промышленного производства в положительной зоне. Но важно понимать, что общая положительная динамика сохраняется благодаря заделу первых месяцев года. Нужна чёткая оценка, с каким запасом прочности мы подойдём к концу года. Каким будет состояние у финансовой системы, региональных бюджетов", - цитирует пресс-служба слова полпреда.
https://ria.ru/20220802/issledovaniya-1806667593.html
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экономика, алексей текслер, максим решетников, владимир якушев, россия
13:35 05.08.2022
 
В Челябинской области зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы

В Челябинской области зафиксировали низкий уровень безработицы и рост зарплат

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкУлица Кирова в Челябинске
Улица Кирова в Челябинске - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Рекордно низкий уровень безработицы и сохранение роста заработных плат фиксируются в Челябинской области в настоящее время, так, регион реализует 54 мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации рынка труда, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
Глава региона Алексей Текслер принял участие в окружном совещании при полпреде президента РФ в УрФО Владимире Якушеве, прошедшем совместно с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Текслер доложил, что ситуация в экономике региона остается стабильной.
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"В регионе фиксируется рекордно низкий коэффициент безработицы (на 5 августа – 0,88), но мы понимаем, что расслабляться нельзя… В регионе сохраняется рост зарплат. За первое полугодие он выше, чем по стране в целом. В продолжение этого тренда также подтягиваются и среднедушевые доходы населения в целом. Несмотря на беспокойство по отдельным отраслям, будем в этом направлении работать и дальше. Для нас это один из ключевых показателей", - цитирует пресс-служба слова Текслера.
Также, по данным пресс-службы, растет индекс производства продукции сельского хозяйства, приняты и реализуются два пакета антисанкционных мер, включающие в себя 54 мероприятия по направлениям поддержки малого и среднего бизнеса, роста инвестиций, стабилизации ситуации на рынке труда, АПК, строительной сферы, IT. Из них 44 меры уже выполнены.
По словам губернатора, регионы УрФО - ключевые для страны по большинству направлений. "Сегодня необходима активизация экономической жизни. Нельзя допустить сокращения бюджетных расходов. Нужно как минимум сохранять расходы, при этом индексировать их на уровень инфляции. В первую очередь я говорю о бюджетных расходах капитального характера. Прошу министерство экономического развития нас в этом направлении поддерживать", - сказал Текслер.
В числе основных предложений - увеличение объема предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, обеспечение индексации межбюджетных трансфертов регионам, и прежде всего – дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, решение вопроса "курса" рубля, который критически важен для всех экспортоориентированных отраслей, в том числе – металлургии, снижение ключевой ставки.
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По словам Решетникова, стабилизировать ситуацию в экономике помогла реализация Плана первоочередных действий правительства РФ, а субъекты УрФО дополнительно к федеральным мерам поддержки активно запускали региональные. "На округ приходится пятая часть всех инвестиций в стране, поэтому важно контролировать, как используются федеральные механизмы. В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в округ будет направлено 131 миллиард. В планах регионов привлечь 950 миллиардов инвестиций, создать 76 тысяч рабочих мест. Реализация проектов началась во всех регионах. У регионов округа ещё есть большой, не до конца использованный ими потенциал в виде реструктуризации кредитов - замены коммерческих из федерального бюджета", - цитирует пресс-служба слова министра.
Якушев добавил, что основные показатели социально-экономического развития по Уральскому федеральному округу сейчас выглядят стабильными. "Многие предприятия попали под западные санкции, однако регионам удалось сохранить индекс промышленного производства в положительной зоне. Но важно понимать, что общая положительная динамика сохраняется благодаря заделу первых месяцев года. Нужна чёткая оценка, с каким запасом прочности мы подойдём к концу года. Каким будет состояние у финансовой системы, региональных бюджетов", - цитирует пресс-служба слова полпреда.
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