Безработица осенью отойдет от минимума, предупредил Решетников
Глава МЭР Решетников: безработица осенью отойдет от минимума, но ситуация под контролем
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Безработица в России осенью отойдет от рекордно низкого уровня в 3,9%, который фиксируется в стране последние месяцы, но драматизировать ситуацию не стоит - она контролируема, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"У нас действительно она (безработица - ред.) второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях - 3,9%, в то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий есть рост неполной занятости, поэтому это те индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Действительно, думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит - ситуация контролируема", - сказал Решетников на совещании с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.
Он отметил, что традиционно предприятия в России стараются максимально поддерживать трудовые коллективы, запускать режимы работы, которые позволяют сохранить занятость. Кроме того, государством запущен большой объем поддержки бизнеса, пострадавшего от ограничений, добавил министр.
14 июля, 14:56Накопить на мечту: где подработать подростку летом