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Безработица осенью отойдет от минимума, предупредил Решетников - РИА Новости, 05.08.2022
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Безработица осенью отойдет от минимума, предупредил Решетников
Безработица осенью отойдет от минимума, предупредил Решетников - РИА Новости, 05.08.2022
Безработица осенью отойдет от минимума, предупредил Решетников
Безработица в России осенью отойдет от рекордно низкого уровня в 3,9%, который фиксируется в стране последние месяцы, но драматизировать ситуацию не стоит - она РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:36
2022-08-05T10:36
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
безработица
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Безработица в России осенью отойдет от рекордно низкого уровня в 3,9%, который фиксируется в стране последние месяцы, но драматизировать ситуацию не стоит - она контролируема, заявил министр экономического развития Максим Решетников."У нас действительно она (безработица - ред.) второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях - 3,9%, в то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий есть рост неполной занятости, поэтому это те индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Действительно, думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит - ситуация контролируема", - сказал Решетников на совещании с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.Он отметил, что традиционно предприятия в России стараются максимально поддерживать трудовые коллективы, запускать режимы работы, которые позволяют сохранить занятость. Кроме того, государством запущен большой объем поддержки бизнеса, пострадавшего от ограничений, добавил министр.
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), безработица
10:36 05.08.2022
 
Безработица осенью отойдет от минимума, предупредил Решетников

Глава МЭР Решетников: безработица осенью отойдет от минимума, но ситуация под контролем

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Безработица в России осенью отойдет от рекордно низкого уровня в 3,9%, который фиксируется в стране последние месяцы, но драматизировать ситуацию не стоит - она контролируема, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"У нас действительно она (безработица - ред.) второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях - 3,9%, в то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий есть рост неполной занятости, поэтому это те индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Действительно, думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит - ситуация контролируема", - сказал Решетников на совещании с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.
Он отметил, что традиционно предприятия в России стараются максимально поддерживать трудовые коллективы, запускать режимы работы, которые позволяют сохранить занятость. Кроме того, государством запущен большой объем поддержки бизнеса, пострадавшего от ограничений, добавил министр.
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ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Безработица
 
 
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