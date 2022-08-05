https://ria.ru/20220805/bezrabotitsa-1807416145.html

Безработица осенью отойдет от минимума, предупредил Решетников

Безработица осенью отойдет от минимума, предупредил Решетников - РИА Новости, 05.08.2022

Безработица осенью отойдет от минимума, предупредил Решетников

Безработица в России осенью отойдет от рекордно низкого уровня в 3,9%, который фиксируется в стране последние месяцы, но драматизировать ситуацию не стоит - она РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:36

2022-08-05T10:36

2022-08-05T10:36

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

безработица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753503203_0:1532:2047:2683_1920x0_80_0_0_91a870586fe97cc9a882f9d9a54f0828.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Безработица в России осенью отойдет от рекордно низкого уровня в 3,9%, который фиксируется в стране последние месяцы, но драматизировать ситуацию не стоит - она контролируема, заявил министр экономического развития Максим Решетников."У нас действительно она (безработица - ред.) второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях - 3,9%, в то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий есть рост неполной занятости, поэтому это те индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Действительно, думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит - ситуация контролируема", - сказал Решетников на совещании с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.Он отметил, что традиционно предприятия в России стараются максимально поддерживать трудовые коллективы, запускать режимы работы, которые позволяют сохранить занятость. Кроме того, государством запущен большой объем поддержки бизнеса, пострадавшего от ограничений, добавил министр.

https://ria.ru/20220714/podrabotka-1802378957.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), безработица