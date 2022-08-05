18:18 05.08.2022 (обновлено: 19:44 05.08.2022)
В ДНР запретили использование беспилотников на время спецоперации
Власти ДНР ввели запрет на использование беспилотников на время спецоперации
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики ввели запрет на использование беспилотников на время проведения специальной военной операции, говорится в постановлении государственного комитета обороны ДНР.
"На время действия специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины установить запрет на использование беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве Донецкой Народной Республики", - говорится в тексте постановления, которое обнародовано на сайте главы ДНР Дениса Пушилина.
Согласно документу, запрет не распространяется на беспилотные воздушные суда, используемые ведомствами ДНР, такими как министерство внутренних дел или министерство госбезопасности. Кроме того, под запрет не подпадает техника Народной милиции, МЧС и генпрокуратуры республики. Беспилотники смогут использовать также представители СМИ, в том числе зарубежных, которые получили аккредитацию в министерстве информации ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вчера, 13:15Япония направит Киеву фургоны и беспилотники