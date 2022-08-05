https://ria.ru/20220805/avtomobili-1807668697.html

Каждый четвертый проданный в России автомобиль оказался китайским

Каждый четвертый проданный в России автомобиль оказался китайским - РИА Новости, 05.08.2022

Каждый четвертый проданный в России автомобиль оказался китайским

Доля продаж китайских новых автомобилей в России в июле превысила 24%, составив 8,6 тысячи штук, таким образом, китайские автоконцерны впервые обогнали... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T23:48

2022-08-05T23:48

2022-08-05T23:48

авто

экономика

автостат

россия

китай

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Доля продаж китайских новых автомобилей в России в июле превысила 24%, составив 8,6 тысячи штук, таким образом, китайские автоконцерны впервые обогнали южнокорейские по продажам на российском рынке, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат"."В июле 2022 года россияне купили 8642 новых легковых автомобиля китайских марок, что составляет 24,3% от общего объема рынка", - сообщили в агентстве, уточнив, что статистика подготовлена на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств."Впервые "китайцы" на нашем рынке опередили "корейцев", заняв второе место в общем зачете. Доля корейских брендов в июле составила 21,2%, а у отечественных марок, которые остаются лидерами, этот показатель равен 30,9%", - уточняется в сообщении.В "Автостате" напомнили, что доля продаж китайских автопроизводителей на российском рынке стала стремительно расти начиная с апреля. Если в январе – марте она находилась на уровне 9,5%, то в апреле составила 12,6%, в мае – 16,9%, в июне – 21%, в июле же она установила очередной рекорд – 24,3%. "Иными словами, каждый четвертый купленный в прошлом месяце новый легковой автомобиль был из КНР", - подчеркнули в агентстве.Свыше 90% всех китайских автомобилей, которые приобрели россияне в июле, пришлось на четыре бренда: Chery (2577 штук), Geely (2323 штуки), Haval (2155 штук), Exeed (1012 штуки). При этом объемы остальных марок составили менее 200 автомобилей, уточнили в "Автостате".

https://ria.ru/20220709/avtomobil-1801370762.html

https://ria.ru/20220630/krizis-1799140667.html

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, экономика, автостат, россия, китай