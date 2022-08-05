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Каждый четвертый проданный в России автомобиль оказался китайским - РИА Новости, 05.08.2022
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Каждый четвертый проданный в России автомобиль оказался китайским
Каждый четвертый проданный в России автомобиль оказался китайским - РИА Новости, 05.08.2022
Каждый четвертый проданный в России автомобиль оказался китайским
Доля продаж китайских новых автомобилей в России в июле превысила 24%, составив 8,6 тысячи штук, таким образом, китайские автоконцерны впервые обогнали... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T23:48
2022-08-05T23:48
авто
экономика
автостат
россия
китай
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Доля продаж китайских новых автомобилей в России в июле превысила 24%, составив 8,6 тысячи штук, таким образом, китайские автоконцерны впервые обогнали южнокорейские по продажам на российском рынке, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат"."В июле 2022 года россияне купили 8642 новых легковых автомобиля китайских марок, что составляет 24,3% от общего объема рынка", - сообщили в агентстве, уточнив, что статистика подготовлена на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств."Впервые "китайцы" на нашем рынке опередили "корейцев", заняв второе место в общем зачете. Доля корейских брендов в июле составила 21,2%, а у отечественных марок, которые остаются лидерами, этот показатель равен 30,9%", - уточняется в сообщении.В "Автостате" напомнили, что доля продаж китайских автопроизводителей на российском рынке стала стремительно расти начиная с апреля. Если в январе – марте она находилась на уровне 9,5%, то в апреле составила 12,6%, в мае – 16,9%, в июне – 21%, в июле же она установила очередной рекорд – 24,3%. "Иными словами, каждый четвертый купленный в прошлом месяце новый легковой автомобиль был из КНР", - подчеркнули в агентстве.Свыше 90% всех китайских автомобилей, которые приобрели россияне в июле, пришлось на четыре бренда: Chery (2577 штук), Geely (2323 штуки), Haval (2155 штук), Exeed (1012 штуки). При этом объемы остальных марок составили менее 200 автомобилей, уточнили в "Автостате".
https://ria.ru/20220709/avtomobil-1801370762.html
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авто, экономика, автостат, россия, китай
23:48 05.08.2022
 
Каждый четвертый проданный в России автомобиль оказался китайским

"Автостат": каждый четвертый новый автомобиль, купленный в России в июле, — китайский

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Chery
Автомобиль Chery - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Chery . Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Доля продаж китайских новых автомобилей в России в июле превысила 24%, составив 8,6 тысячи штук, таким образом, китайские автоконцерны впервые обогнали южнокорейские по продажам на российском рынке, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".
"В июле 2022 года россияне купили 8642 новых легковых автомобиля китайских марок, что составляет 24,3% от общего объема рынка", - сообщили в агентстве, уточнив, что статистика подготовлена на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств.
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"Впервые "китайцы" на нашем рынке опередили "корейцев", заняв второе место в общем зачете. Доля корейских брендов в июле составила 21,2%, а у отечественных марок, которые остаются лидерами, этот показатель равен 30,9%", - уточняется в сообщении.
В "Автостате" напомнили, что доля продаж китайских автопроизводителей на российском рынке стала стремительно расти начиная с апреля. Если в январе – марте она находилась на уровне 9,5%, то в апреле составила 12,6%, в мае – 16,9%, в июне – 21%, в июле же она установила очередной рекорд – 24,3%. "Иными словами, каждый четвертый купленный в прошлом месяце новый легковой автомобиль был из КНР", - подчеркнули в агентстве.
Свыше 90% всех китайских автомобилей, которые приобрели россияне в июле, пришлось на четыре бренда: Chery (2577 штук), Geely (2323 штуки), Haval (2155 штук), Exeed (1012 штуки). При этом объемы остальных марок составили менее 200 автомобилей, уточнили в "Автостате".
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