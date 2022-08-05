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Удар ВСУ из "Града" разрушил автобус, который вез жителей Донецка с работы

Удар ВСУ из "Града" разрушил автобус, который вез жителей Донецка с работы - РИА Новости, 05.08.2022

Удар ВСУ из "Града" разрушил автобус, который вез жителей Донецка с работы

В результате удара украинских военных из РСЗО "Град" в пятницу полностью разрушен автобус в Донецке, на котором люди ехали вечером с работы, передаёт... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T22:11

2022-08-05T22:11

2022-08-05T22:15

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. В результате удара украинских военных из РСЗО "Град" в пятницу полностью разрушен автобус в Донецке, на котором люди ехали вечером с работы, передаёт корреспондент РИА Новости.В штабе теробороны ДНР ранее сообщили, что три человека погибли, пять пострадали при попадании украинского боеприпаса в автобус в Донецке."Автобус, на котором мы бы могли поехать домой. Страшно. У меня двое детей, двое внуков. Я еду на работу, постоянно страдаю. Когда же это закончится?", - сказала местная жительница.

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина