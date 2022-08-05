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Удар ВСУ из "Града" разрушил автобус, который вез жителей Донецка с работы
Удар ВСУ из "Града" разрушил автобус, который вез жителей Донецка с работы - РИА Новости, 05.08.2022
Удар ВСУ из "Града" разрушил автобус, который вез жителей Донецка с работы
В результате удара украинских военных из РСЗО "Град" в пятницу полностью разрушен автобус в Донецке, на котором люди ехали вечером с работы, передаёт... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:11
2022-08-05T22:11
2022-08-05T22:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. В результате удара украинских военных из РСЗО "Град" в пятницу полностью разрушен автобус в Донецке, на котором люди ехали вечером с работы, передаёт корреспондент РИА Новости.В штабе теробороны ДНР ранее сообщили, что три человека погибли, пять пострадали при попадании украинского боеприпаса в автобус в Донецке."Автобус, на котором мы бы могли поехать домой. Страшно. У меня двое детей, двое внуков. Я еду на работу, постоянно страдаю. Когда же это закончится?", - сказала местная жительница.
донецк (днр)
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
22:11 05.08.2022 (обновлено: 22:15 05.08.2022)
Удар ВСУ из "Града" разрушил автобус, который вез жителей Донецка с работы
Удар ВСУ из "Града" полностью разрушил автобус, на котором жители Донецка ехали с работы