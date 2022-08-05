https://ria.ru/20220805/avariya-1807388477.html

В Приангарье водитель внедорожника погиб, сбив на трассе медведя

В Приангарье водитель внедорожника погиб, сбив на трассе медведя - РИА Новости, 05.08.2022

В Приангарье водитель внедорожника погиб, сбив на трассе медведя

Автомобиль Toyota Land Cruiser в Иркутской области сбил на трассе медведя и вылетел на встречную полосу под "КамАЗ", водитель погиб, сообщает региональное... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T07:09

2022-08-05T07:09

2022-08-05T10:06

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Автомобиль Toyota Land Cruiser в Иркутской области сбил на трассе медведя и вылетел на встречную полосу под "КамАЗ", водитель погиб, сообщает региональное ГУМВД.Поздно вечером в четверг в отдел МВД России по Нижнеилимскому району Иркутской области поступило сообщение о ДТП на трассе "Вилюй". В нескольких километрах от поселка Хребтовая водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил выбежавшего на дорогу медведя. От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "КамАЗ"."В результате случившегося 42-летний мужчина, управляющий внедорожником, от полученных травм скончался на месте происшествия. 56-летний водитель грузового авто госпитализирован. Погибшего в результате автоаварии хищника забрали сотрудники лесничества", - говорится в сообщении.По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20220805/dtp-1807380411.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область