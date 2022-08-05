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В Приангарье водитель внедорожника погиб, сбив на трассе медведя
В Приангарье водитель внедорожника погиб, сбив на трассе медведя - РИА Новости, 05.08.2022
В Приангарье водитель внедорожника погиб, сбив на трассе медведя
Автомобиль Toyota Land Cruiser в Иркутской области сбил на трассе медведя и вылетел на встречную полосу под "КамАЗ", водитель погиб, сообщает региональное... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T07:09
2022-08-05T07:09
2022-08-05T10:06
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Автомобиль Toyota Land Cruiser в Иркутской области сбил на трассе медведя и вылетел на встречную полосу под "КамАЗ", водитель погиб, сообщает региональное ГУМВД.Поздно вечером в четверг в отдел МВД России по Нижнеилимскому району Иркутской области поступило сообщение о ДТП на трассе "Вилюй". В нескольких километрах от поселка Хребтовая водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил выбежавшего на дорогу медведя. От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "КамАЗ"."В результате случившегося 42-летний мужчина, управляющий внедорожником, от полученных травм скончался на месте происшествия. 56-летний водитель грузового авто госпитализирован. Погибшего в результате автоаварии хищника забрали сотрудники лесничества", - говорится в сообщении.По факту ДТП проводится проверка.
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происшествия, иркутская область
07:09 05.08.2022 (обновлено: 10:06 05.08.2022)
В Приангарье водитель внедорожника погиб, сбив на трассе медведя
В Приангарье водитель Toyota погиб, сбив на трассе медведя и вылетев под "КамАЗ"