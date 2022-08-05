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Израиль атаковал еще одну ракетную установку "Исламского джихада" - РИА Новости, 05.08.2022
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Израиль атаковал еще одну ракетную установку "Исламского джихада"
Израиль атаковал еще одну ракетную установку "Исламского джихада" - РИА Новости, 05.08.2022
Израиль атаковал еще одну ракетную установку "Исламского джихада"
Израильская армия атаковала два склада для хранения оружия и еще одну ракетную установку палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:50
2022-08-05T23:34
в мире
израиль
исламский джихад
армия обороны израиля
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Израильская армия атаковала два склада для хранения оружия и еще одну ракетную установку палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила пресс-служба военных.Ранее Армия Израиля сообщила, что уничтожила площадку для запуска ракет "Исламского Джихада"."Только что авиация ЦАХАЛ атаковала два склада для хранения оружия и еще одну ракетную позицию палестинской террористической организации "Исламский джихад", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Армия Израиля проводит в пятницу вечером операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
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в мире, израиль, исламский джихад, армия обороны израиля, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
21:50 05.08.2022 (обновлено: 23:34 05.08.2022)
 
Израиль атаковал еще одну ракетную установку "Исламского джихада"

ЦАХАЛ: Израиль атаковал еще одну ракетную установку "Исламского джихада" в секторе Газа

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Израильская армия атаковала два склада для хранения оружия и еще одну ракетную установку палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила пресс-служба военных.
Ранее Армия Израиля сообщила, что уничтожила площадку для запуска ракет "Исламского Джихада".
"Только что авиация ЦАХАЛ атаковала два склада для хранения оружия и еще одну ракетную позицию палестинской террористической организации "Исламский джихад", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Армия Израиля проводит в пятницу вечером операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
Последствия обстрелов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
20:24
Число жертв авиаударов Израиля по сектору Газа достигло десяти человек
 
В миреИзраильИсламский джихадАрмия обороны ИзраиляОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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