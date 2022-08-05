https://ria.ru/20220805/ataka-1807658412.html
Израиль атаковал еще одну ракетную установку "Исламского джихада"
Израиль атаковал еще одну ракетную установку "Исламского джихада" - РИА Новости, 05.08.2022
Израиль атаковал еще одну ракетную установку "Исламского джихада"
Израильская армия атаковала два склада для хранения оружия и еще одну ракетную установку палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:50
2022-08-05T21:50
2022-08-05T23:34
в мире
израиль
исламский джихад
армия обороны израиля
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Израильская армия атаковала два склада для хранения оружия и еще одну ракетную установку палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила пресс-служба военных.Ранее Армия Израиля сообщила, что уничтожила площадку для запуска ракет "Исламского Джихада"."Только что авиация ЦАХАЛ атаковала два склада для хранения оружия и еще одну ракетную позицию палестинской террористической организации "Исламский джихад", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Армия Израиля проводит в пятницу вечером операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
https://ria.ru/20220805/izrail-1807645637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, исламский джихад, армия обороны израиля, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
21:50 05.08.2022 (обновлено: 23:34 05.08.2022)
Израиль атаковал еще одну ракетную установку "Исламского джихада"
ЦАХАЛ: Израиль атаковал еще одну ракетную установку "Исламского джихада" в секторе Газа