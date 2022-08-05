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Площадку АСЕАН серьезно "штормит", заявил Лавров - РИА Новости, 05.08.2022
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Площадку АСЕАН серьезно "штормит", заявил Лавров
Площадку АСЕАН серьезно "штормит", заявил Лавров - РИА Новости, 05.08.2022
Площадку АСЕАН серьезно "штормит", заявил Лавров
Площадку АСЕАН достаточно серьезно штормит, страны региона серьезно озабочены тем, что здесь намечается новая арена противостояния, заявил министр иностранных... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:38
2022-08-05T09:38
в мире
юго-восточная азия
нато
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Площадку АСЕАН достаточно серьезно штормит, страны региона серьезно озабочены тем, что здесь намечается новая арена противостояния, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Здесь все-таки ветры больше с элементами таких штормов и штормит асеановскую площадку достаточно серьезно. Мы подтвердили нашу полную поддержку сохранению тех принципов, на которых "десятка" выстраивала десятилетиями сотрудничество в тех форматах, о которых я сказал, которые действуют на основе равноправия, уважения интересов друг друга, принятия решений исключительно путем консенсуса. Они подвергаются серьезному испытанию через попытки внедрить сюда блоковые подходы", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу."Уже сам факт того что в этом году НАТО публично заявила о том, что все подозревали, а именно о своих глобальных притязаниях на доминирующую роль в военно-политической области, это серьезное качественное изменение ситуации в регионе. Страны Юго-Восточной Азии, они по традиции избегают резких движений и высказываний, но они серьезно озабочены тем что здесь намечается такая новая арена противостояния", - указал глава российской дипломатии.
https://ria.ru/20220804/lavrov-1807339085.html
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в мире, юго-восточная азия, нато
09:38 05.08.2022
 
Площадку АСЕАН серьезно "штормит", заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что площадку АСЕАН достаточно серьезно "штормит"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкНа встрече глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН
На встрече глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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На встрече глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН. Архивное фото
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Площадку АСЕАН достаточно серьезно штормит, страны региона серьезно озабочены тем, что здесь намечается новая арена противостояния, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Здесь все-таки ветры больше с элементами таких штормов и штормит асеановскую площадку достаточно серьезно. Мы подтвердили нашу полную поддержку сохранению тех принципов, на которых "десятка" выстраивала десятилетиями сотрудничество в тех форматах, о которых я сказал, которые действуют на основе равноправия, уважения интересов друг друга, принятия решений исключительно путем консенсуса. Они подвергаются серьезному испытанию через попытки внедрить сюда блоковые подходы", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.
"Уже сам факт того что в этом году НАТО публично заявила о том, что все подозревали, а именно о своих глобальных притязаниях на доминирующую роль в военно-политической области, это серьезное качественное изменение ситуации в регионе. Страны Юго-Восточной Азии, они по традиции избегают резких движений и высказываний, но они серьезно озабочены тем что здесь намечается такая новая арена противостояния", - указал глава российской дипломатии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен на совместном фотографировании - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Лавров на ужине АСЕАН пообщался со всеми, кто не прятался
 
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