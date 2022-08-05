Площадку АСЕАН серьезно "штормит", заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что площадку АСЕАН достаточно серьезно "штормит"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкНа встрече глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН
На встрече глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН. Архивное фото
ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Площадку АСЕАН достаточно серьезно штормит, страны региона серьезно озабочены тем, что здесь намечается новая арена противостояния, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Здесь все-таки ветры больше с элементами таких штормов и штормит асеановскую площадку достаточно серьезно. Мы подтвердили нашу полную поддержку сохранению тех принципов, на которых "десятка" выстраивала десятилетиями сотрудничество в тех форматах, о которых я сказал, которые действуют на основе равноправия, уважения интересов друг друга, принятия решений исключительно путем консенсуса. Они подвергаются серьезному испытанию через попытки внедрить сюда блоковые подходы", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.
"Уже сам факт того что в этом году НАТО публично заявила о том, что все подозревали, а именно о своих глобальных притязаниях на доминирующую роль в военно-политической области, это серьезное качественное изменение ситуации в регионе. Страны Юго-Восточной Азии, они по традиции избегают резких движений и высказываний, но они серьезно озабочены тем что здесь намечается такая новая арена противостояния", - указал глава российской дипломатии.