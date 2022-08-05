https://ria.ru/20220805/asean-1807402159.html

Площадку АСЕАН серьезно "штормит", заявил Лавров

Площадку АСЕАН серьезно "штормит", заявил Лавров - РИА Новости, 05.08.2022

Площадку АСЕАН серьезно "штормит", заявил Лавров

Площадку АСЕАН достаточно серьезно штормит, страны региона серьезно озабочены тем, что здесь намечается новая арена противостояния, заявил министр иностранных... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:38

2022-08-05T09:38

2022-08-05T09:38

в мире

юго-восточная азия

нато

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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Площадку АСЕАН достаточно серьезно штормит, страны региона серьезно озабочены тем, что здесь намечается новая арена противостояния, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Здесь все-таки ветры больше с элементами таких штормов и штормит асеановскую площадку достаточно серьезно. Мы подтвердили нашу полную поддержку сохранению тех принципов, на которых "десятка" выстраивала десятилетиями сотрудничество в тех форматах, о которых я сказал, которые действуют на основе равноправия, уважения интересов друг друга, принятия решений исключительно путем консенсуса. Они подвергаются серьезному испытанию через попытки внедрить сюда блоковые подходы", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу."Уже сам факт того что в этом году НАТО публично заявила о том, что все подозревали, а именно о своих глобальных притязаниях на доминирующую роль в военно-политической области, это серьезное качественное изменение ситуации в регионе. Страны Юго-Восточной Азии, они по традиции избегают резких движений и высказываний, но они серьезно озабочены тем что здесь намечается такая новая арена противостояния", - указал глава российской дипломатии.

https://ria.ru/20220804/lavrov-1807339085.html

юго-восточная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юго-восточная азия, нато