https://ria.ru/20220805/arsenal-1807379001.html

Китай призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала

Китай призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала - РИА Новости, 05.08.2022

Китай призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала

Китай призывает США к существенному, необратимому и проверяемому сокращению ядерного арсенала, только так Вашингтон сможет восстановить доверие международного... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T01:39

2022-08-05T01:39

2022-08-05T01:39

в мире

сша

китай

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ООН, 5 авг – РИА Новости. Китай призывает США к существенному, необратимому и проверяемому сокращению ядерного арсенала, только так Вашингтон сможет восстановить доверие международного сообщества, заявил на Обзорной конференции ДНЯО директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг."Китай призывает США проявить ответственность в качестве ядерной державы и приступить к существенному сокращению своих ядерных арсеналов необратимым и проверяемым способом. Только поступив так США смогут восстановить доверие международного сообщества к себе", - сказал он.

https://ria.ru/20220805/arsenal-1807378257.html

сша

китай

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в мире, сша, китай