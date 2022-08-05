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Китай призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала - РИА Новости, 05.08.2022
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Китай призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала
Китай призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала - РИА Новости, 05.08.2022
Китай призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала
Китай призывает США к существенному, необратимому и проверяемому сокращению ядерного арсенала, только так Вашингтон сможет восстановить доверие международного... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T01:39
2022-08-05T01:39
в мире
сша
китай
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ООН, 5 авг – РИА Новости. Китай призывает США к существенному, необратимому и проверяемому сокращению ядерного арсенала, только так Вашингтон сможет восстановить доверие международного сообщества, заявил на Обзорной конференции ДНЯО директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг."Китай призывает США проявить ответственность в качестве ядерной державы и приступить к существенному сокращению своих ядерных арсеналов необратимым и проверяемым способом. Только поступив так США смогут восстановить доверие международного сообщества к себе", - сказал он.
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в мире, сша, китай
01:39 05.08.2022
 
Китай призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала

Представитель Китая призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала

© Фото : U.S. NavyИспытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : U.S. Navy
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях. Архивное фото
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ООН, 5 авг – РИА Новости. Китай призывает США к существенному, необратимому и проверяемому сокращению ядерного арсенала, только так Вашингтон сможет восстановить доверие международного сообщества, заявил на Обзорной конференции ДНЯО директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг.
"Китай призывает США проявить ответственность в качестве ядерной державы и приступить к существенному сокращению своих ядерных арсеналов необратимым и проверяемым способом. Только поступив так США смогут восстановить доверие международного сообщества к себе", - сказал он.
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