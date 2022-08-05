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Китай призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала
Китай призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала - РИА Новости, 05.08.2022
Китай призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала
Китай призывает США к существенному, необратимому и проверяемому сокращению ядерного арсенала, только так Вашингтон сможет восстановить доверие международного... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T01:39
2022-08-05T01:39
2022-08-05T01:39
в мире
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ООН, 5 авг – РИА Новости. Китай призывает США к существенному, необратимому и проверяемому сокращению ядерного арсенала, только так Вашингтон сможет восстановить доверие международного сообщества, заявил на Обзорной конференции ДНЯО директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг."Китай призывает США проявить ответственность в качестве ядерной державы и приступить к существенному сокращению своих ядерных арсеналов необратимым и проверяемым способом. Только поступив так США смогут восстановить доверие международного сообщества к себе", - сказал он.
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в мире, сша, китай
Китай призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала
Представитель Китая призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала