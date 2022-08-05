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Зеленский прокомментировал доклад о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022
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Зеленский прокомментировал доклад о преступлениях ВСУ
Зеленский прокомментировал доклад о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022
Зеленский прокомментировал доклад о преступлениях ВСУ
Владимир Зеленский раскритиковал неправительственную правозащитную организацию Amnesty International за опубликованный ранее доклад о нарушениях со стороны... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-05T15:56
2022-08-06T00:34
в мире
россия
сша
вооруженные силы украины
amnesty international
государственный департамент сша
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал неправительственную правозащитную организацию Amnesty International за опубликованный ранее доклад о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины.В видеообращении президент утверждает, что отчет, обличающий незаконные действия его армии, "амнистирует" Россию. "С этим нельзя мириться", — заявил он.Ранее эксперты Amnesty International проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Авторы доклада подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил.Российские дипломаты выразили надежду, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы.
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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины, amnesty international, государственный департамент сша
15:56 05.08.2022 (обновлено: 00:34 06.08.2022)
 
Зеленский прокомментировал доклад о преступлениях ВСУ

Владимир Зеленский осудил Amnesty International за доклад о преступлениях ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал неправительственную правозащитную организацию Amnesty International за опубликованный ранее доклад о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины.
В видеообращении президент утверждает, что отчет, обличающий незаконные действия его армии, "амнистирует" Россию. "С этим нельзя мириться", — заявил он.
Ранее эксперты Amnesty International проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Авторы доклада подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил.
Российские дипломаты выразили надежду, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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В миреРоссияСШАВооруженные силы УкраиныAmnesty InternationalГосударственный департамент США
 
 
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