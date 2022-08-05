https://ria.ru/20220805/amnesti-1807551314.html

Зеленский прокомментировал доклад о преступлениях ВСУ

Зеленский прокомментировал доклад о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022

Зеленский прокомментировал доклад о преступлениях ВСУ

Владимир Зеленский раскритиковал неправительственную правозащитную организацию Amnesty International за опубликованный ранее доклад о нарушениях со стороны... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-05T15:56

2022-08-05T15:56

2022-08-06T00:34

в мире

россия

сша

вооруженные силы украины

amnesty international

государственный департамент сша

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал неправительственную правозащитную организацию Amnesty International за опубликованный ранее доклад о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины.В видеообращении президент утверждает, что отчет, обличающий незаконные действия его армии, "амнистирует" Россию. "С этим нельзя мириться", — заявил он.Ранее эксперты Amnesty International проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Авторы доклада подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил.Российские дипломаты выразили надежду, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы.

https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807504868.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, сша, вооруженные силы украины, amnesty international, государственный департамент сша