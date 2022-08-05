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В Британии испугались "устрашающего" альянса Путина с Ираном
В Британии испугались "устрашающего" альянса Путина с Ираном - РИА Новости, 05.08.2022
В Британии испугались "устрашающего" альянса Путина с Ираном
Обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол назвал усиление альянса России и Ирана "устрашающим". РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T19:30
2022-08-05T19:30
2022-08-05T20:34
политика
россия
иран
роскосмос
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол назвал усиление альянса России и Ирана "устрашающим".Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что ракета "Союз" 9 августа запустит с космодрома Байконур на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", созданный российскими предприятиями по заказу Ирана.По мнению британского колумниста, это событие укрепит отношения Москвы и Тегерана, а эксперт Йона Джереми Боб предположил, что запуск космического аппарата значительно расширит военные возможности Исламской Республики.Любое такое сотрудничество и прогресс сильно беспокоят Израиль и США, отметил специалист.В конце июля президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. По мнению директора Оксфордского института кризисных исследований Марка Алмонда, встреча трех лидеров "сулит неприятности" Западу, а также свидетельствует о зарождении антиамериканского альянса, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, россия, иран, роскосмос
19:30 05.08.2022 (обновлено: 20:34 05.08.2022)
В Британии испугались "устрашающего" альянса Путина с Ираном
Express назвала альянс президента России Путина с Ираном "устрашающим" для Запада