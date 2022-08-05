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В Британии испугались "устрашающего" альянса Путина с Ираном

В Британии испугались "устрашающего" альянса Путина с Ираном - РИА Новости, 05.08.2022

В Британии испугались "устрашающего" альянса Путина с Ираном

Обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол назвал усиление альянса России и Ирана "устрашающим". РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:30

2022-08-05T19:30

2022-08-05T20:34

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол назвал усиление альянса России и Ирана "устрашающим".Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что ракета "Союз" 9 августа запустит с космодрома Байконур на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", созданный российскими предприятиями по заказу Ирана.По мнению британского колумниста, это событие укрепит отношения Москвы и Тегерана, а эксперт Йона Джереми Боб предположил, что запуск космического аппарата значительно расширит военные возможности Исламской Республики.Любое такое сотрудничество и прогресс сильно беспокоят Израиль и США, отметил специалист.В конце июля президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. По мнению директора Оксфордского института кризисных исследований Марка Алмонда, встреча трех лидеров "сулит неприятности" Западу, а также свидетельствует о зарождении антиамериканского альянса, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря.

https://ria.ru/20220804/izolyatsiya-1807314631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, иран, роскосмос