https://ria.ru/20220805/akter-1807577458.html

Актер Андрей Чернышов опроверг сообщения о своей госпитализации

Актер Андрей Чернышов опроверг сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 05.08.2022

Актер Андрей Чернышов опроверг сообщения о своей госпитализации

Российский актер театра и кино Андрей Чернышов опроверг в беседе с телеканалом "Звезда" сообщения о своей госпитализации. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:53

2022-08-05T16:53

2022-08-05T17:55

культура

общество

высшее театральное училище имени щепкина

россия

ленком

киев

культура

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российский актер театра и кино Андрей Чернышов опроверг в беседе с телеканалом "Звезда" сообщения о своей госпитализации.Ранее в СМИ появилась информация о том, что его доставили в кардиоцентр в Москве для проведения осмотра.Андрей Чернышов родился в 1973 году в Киеве. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1994-м. Выступал в Московском государственном театре "Ленком" в 1994-2006 годах. Сыграл в таких известных сериалах, как "Дама в очках, с ружьем в автомобиле", "Две судьбы" и "Право на любовь".

россия

киев

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, высшее театральное училище имени щепкина, россия, ленком, киев, культура