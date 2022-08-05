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Актер Андрей Чернышов опроверг сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 05.08.2022
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Культура
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Актер Андрей Чернышов опроверг сообщения о своей госпитализации
Актер Андрей Чернышов опроверг сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 05.08.2022
Актер Андрей Чернышов опроверг сообщения о своей госпитализации
Российский актер театра и кино Андрей Чернышов опроверг в беседе с телеканалом "Звезда" сообщения о своей госпитализации. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:53
2022-08-05T17:55
культура
общество
высшее театральное училище имени щепкина
россия
ленком
киев
культура
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российский актер театра и кино Андрей Чернышов опроверг в беседе с телеканалом "Звезда" сообщения о своей госпитализации.Ранее в СМИ появилась информация о том, что его доставили в кардиоцентр в Москве для проведения осмотра.Андрей Чернышов родился в 1973 году в Киеве. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1994-м. Выступал в Московском государственном театре "Ленком" в 1994-2006 годах. Сыграл в таких известных сериалах, как "Дама в очках, с ружьем в автомобиле", "Две судьбы" и "Право на любовь".
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общество, высшее театральное училище имени щепкина, россия, ленком, киев, культура
16:53 05.08.2022 (обновлено: 17:55 05.08.2022)
 
Актер Андрей Чернышов опроверг сообщения о своей госпитализации

Актер Андрей Чернышов опроверг сообщения о своей госпитализации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Андрей Чернышов
Актер Андрей Чернышов - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актер Андрей Чернышов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российский актер театра и кино Андрей Чернышов опроверг в беседе с телеканалом "Звезда" сообщения о своей госпитализации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что его доставили в кардиоцентр в Москве для проведения осмотра.
Андрей Чернышов родился в 1973 году в Киеве. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1994-м. Выступал в Московском государственном театре "Ленком" в 1994-2006 годах. Сыграл в таких известных сериалах, как "Дама в очках, с ружьем в автомобиле", "Две судьбы" и "Право на любовь".
 
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