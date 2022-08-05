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После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока
После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока - РИА Новости, 05.08.2022
После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока
В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:27
2022-08-05T21:27
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
украина
запорожская аэс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала мощность на четвертом энергоблоке, частично пропало водоснабжение и энергоснабжение в городе, заявили в пятницу в Минобороны России."В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4", - сообщили в российском военном ведомстве.
энергодар
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Запорожская АЭС после обстрела со стороны украинских боевиков
Украинские боевики сегодня во время пересменки работников совершили новый артобстрел территории Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости местные власти. По их заявлению, оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков АЭС, принимаются меры по нормализации работы станции.
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в мире, энергодар, вооруженные силы украины, украина, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала мощность на четвертом энергоблоке, частично пропало водоснабжение и энергоснабжение в городе, заявили в пятницу в Минобороны России.
2022-08-05T21:27
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21:27 05.08.2022
 
После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока

Минобороны: из-за обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока

Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала мощность на четвертом энергоблоке, частично пропало водоснабжение и энергоснабжение в городе, заявили в пятницу в Минобороны России.
"В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4", - сообщили в российском военном ведомстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская АЭСМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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