https://ria.ru/20220805/aes-1807655527.html
После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока
После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока - РИА Новости, 05.08.2022
После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока
В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:27
2022-08-05T21:27
2022-08-05T21:27
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
украина
запорожская аэс
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807623957_70:0:1428:764_1920x0_80_0_0_badbb1aa64c4433bd2b3fe4948c52cde.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала мощность на четвертом энергоблоке, частично пропало водоснабжение и энергоснабжение в городе, заявили в пятницу в Минобороны России."В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4", - сообщили в российском военном ведомстве.
энергодар
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807623957_240:0:1259:764_1920x0_80_0_0_eff5428b2af4adda7691883b0b16003a.jpg
Запорожская АЭС после обстрела со стороны украинских боевиков
Украинские боевики сегодня во время пересменки работников совершили новый артобстрел территории Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости местные власти. По их заявлению, оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков АЭС, принимаются меры по нормализации работы станции.
2022-08-05T21:27
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, вооруженные силы украины, украина, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала мощность на четвертом энергоблоке, частично пропало водоснабжение и энергоснабжение в городе, заявили в пятницу в Минобороны России.
2022-08-05T21:27
true
PT0M16S
После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока
Минобороны: из-за обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока