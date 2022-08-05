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После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока

После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока - РИА Новости, 05.08.2022

После обстрела Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока

В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T21:27

2022-08-05T21:27

2022-08-05T21:27

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

вооруженные силы украины

украина

запорожская аэс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала мощность на четвертом энергоблоке, частично пропало водоснабжение и энергоснабжение в городе, заявили в пятницу в Минобороны России."В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4", - сообщили в российском военном ведомстве.

энергодар

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Запорожская АЭС после обстрела со стороны украинских боевиков Украинские боевики сегодня во время пересменки работников совершили новый артобстрел территории Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости местные власти. По их заявлению, оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков АЭС, принимаются меры по нормализации работы станции. 2022-08-05T21:27 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энергодар, вооруженные силы украины, украина, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф), видео