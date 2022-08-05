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ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС

ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.08.2022

ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС

Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, выпущено 20 снарядов калибра 152 мм, заявили в пятницу в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:56

2022-08-05T20:56

2022-08-05T21:05

специальная военная операция на украине

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россия

запорожская аэс

украинский демократический альянс за реформы (удар)

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украина

энергодар

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, выпущено 20 снарядов калибра 152 мм, заявили в пятницу в Минобороны России."Пятого августа 2022 года с 16.20 до 17.24 украинские вооруженные формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. В общей сложности было выпущено двадцать 152-мм снарядов", - сообщили в Минобороны.Уточняется, что обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады украинских военных с огневых позиций в районе поселка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, подконтрольного украинской армии.Минобороны также заявило, что артиллерийский удар украинских военных по территории Запорожской АЭС мог привести к крупному пожару и радиационной аварии"По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции", - говорится в сообщении.Отмечается, что особый цинизм этой провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке под эгидой ООН международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия."Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим", - подчеркнули в Минобороны РФ.

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Запорожская АЭС после обстрела со стороны украинских боевиков Украинские боевики сегодня во время пересменки работников совершили новый артобстрел территории Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости местные власти. По их заявлению, оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков АЭС, принимаются меры по нормализации работы станции. 2022-08-05T20:56 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожская аэс, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, украина, энергодар, министерство обороны рф (минобороны рф), европа, оон