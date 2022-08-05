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ВСУ нанесли удары по объектам в Запорожской области - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/aes-1807619890.html
ВСУ нанесли удары по объектам в Запорожской области
ВСУ нанесли удары по объектам в Запорожской области - РИА Новости, 05.08.2022
ВСУ нанесли удары по объектам в Запорожской области
Украинские войска второй раз за сутки нанесли удар по Запорожской АЭС, сообщили власти Энергодара. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:36
2022-08-05T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
энергодар
москва
магатэ
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские войска второй раз за сутки нанесли удар по Запорожской АЭС, сообщили власти Энергодара.Кроме того, ВСУ атаковали ракетами из РСЗО HIMARS железнодорожную станцию Токмак, власти зафиксировали 11 попаданий по дороге и одно по элеватору. В результате разрушены складское помещение и железнодорожное полотно.С марта российские военные охраняют Запорожскую АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. В МИД связали взятие объекта с необходимостью предотвратить утечку ядерных радиоактивных материалов. В ведомстве также заявили, что станция по-прежнему управляется украинским оператором.Беспилотники ВСУ неоднократно атаковали территорию АЭС. В Москве заявляют, что Киев создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ и ждет реакции международного сообщества.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Запорожская АЭС после обстрела со стороны украинских боевиков
Украинские боевики сегодня во время пересменки работников совершили новый артобстрел территории Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости местные власти. По их заявлению, оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков АЭС, принимаются меры по нормализации работы станции.
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в мире, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, энергодар, москва, магатэ
18:36 05.08.2022 (обновлено: 21:47 05.08.2022)
 
ВСУ нанесли удары по объектам в Запорожской области

ВСУ нанесли удары по АЭС и ж/д станции Токмак в Запорожской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские войска второй раз за сутки нанесли удар по Запорожской АЭС, сообщили власти Энергодара.

"На этот раз националистам удалось достичь цели, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции. Характер и масштаб повреждений в результате совершенного украинскими военными преступления уточняется", — говорится в заявлении.

Кроме того, ВСУ атаковали ракетами из РСЗО HIMARS железнодорожную станцию Токмак, власти зафиксировали 11 попаданий по дороге и одно по элеватору. В результате разрушены складское помещение и железнодорожное полотно.
С марта российские военные охраняют Запорожскую АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. В МИД связали взятие объекта с необходимостью предотвратить утечку ядерных радиоактивных материалов. В ведомстве также заявили, что станция по-прежнему управляется украинским оператором.
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Беспилотники ВСУ неоднократно атаковали территорию АЭС. В Москве заявляют, что Киев создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ и ждет реакции международного сообщества.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныЭнергодарМоскваМАГАТЭ
 
 
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