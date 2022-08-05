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ВСУ нанесли удары по объектам в Запорожской области

ВСУ нанесли удары по объектам в Запорожской области - РИА Новости, 05.08.2022

ВСУ нанесли удары по объектам в Запорожской области

Украинские войска второй раз за сутки нанесли удар по Запорожской АЭС, сообщили власти Энергодара. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:36

2022-08-05T18:36

2022-08-05T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

украина

вооруженные силы украины

энергодар

москва

магатэ

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские войска второй раз за сутки нанесли удар по Запорожской АЭС, сообщили власти Энергодара.Кроме того, ВСУ атаковали ракетами из РСЗО HIMARS железнодорожную станцию Токмак, власти зафиксировали 11 попаданий по дороге и одно по элеватору. В результате разрушены складское помещение и железнодорожное полотно.С марта российские военные охраняют Запорожскую АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. В МИД связали взятие объекта с необходимостью предотвратить утечку ядерных радиоактивных материалов. В ведомстве также заявили, что станция по-прежнему управляется украинским оператором.Беспилотники ВСУ неоднократно атаковали территорию АЭС. В Москве заявляют, что Киев создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ и ждет реакции международного сообщества.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220802/minoborony-1806676303.html

https://ria.ru/20220805/aes-1807603200.html

украина

энергодар

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Наталья Макарова

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Запорожская АЭС после обстрела со стороны украинских боевиков Украинские боевики сегодня во время пересменки работников совершили новый артобстрел территории Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости местные власти. По их заявлению, оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков АЭС, принимаются меры по нормализации работы станции. 2022-08-05T18:36 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, энергодар, москва, магатэ