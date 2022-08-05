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Запорожские власти обвинили Киев в попытках вызвать катастрофу на АЭС

Запорожские власти обвинили Киев в попытках вызвать катастрофу на АЭС - РИА Новости, 05.08.2022

Запорожские власти обвинили Киев в попытках вызвать катастрофу на АЭС

Украинские войска, обстреляв Запорожскую АЭС, преследуют цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:47

2022-08-05T17:47

2022-08-05T17:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Украинские войска, обстреляв Запорожскую АЭС, преследуют цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские военные обстреляли в пятницу территорию Запорожской АЭС, на месте возник пожар. Оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков."Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое. Ими целенаправленно нанесен удар по линиям электропередачи, преследуя цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу", - сказал РИА Новости Рогов. Он призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно вмешаться в ситуацию и остановить попытки террористических атак на атомную станцию со стороны Украины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, украина, запорожская аэс, магатэ, ситуация в днр и лнр