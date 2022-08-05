17:47 05.08.2022 (обновлено: 17:53 05.08.2022)
Запорожские власти обвинили Киев в попытках вызвать катастрофу на АЭС
Запорожская ВГА призвала МАГАТЭ вмешаться, чтобы не допустить катастрофы на АЭС
Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Украинские войска, обстреляв Запорожскую АЭС, преследуют цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские военные обстреляли в пятницу территорию Запорожской АЭС, на месте возник пожар. Оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков.
"Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое. Ими целенаправленно нанесен удар по линиям электропередачи, преследуя цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу", - сказал РИА Новости Рогов. Он призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно вмешаться в ситуацию и остановить попытки террористических атак на атомную станцию со стороны Украины.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.