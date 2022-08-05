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Запорожские власти обвинили Киев в попытках вызвать катастрофу на АЭС - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/aes-1807603200.html
Запорожские власти обвинили Киев в попытках вызвать катастрофу на АЭС
Запорожские власти обвинили Киев в попытках вызвать катастрофу на АЭС - РИА Новости, 05.08.2022
Запорожские власти обвинили Киев в попытках вызвать катастрофу на АЭС
Украинские войска, обстреляв Запорожскую АЭС, преследуют цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:47
2022-08-05T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
запорожская аэс
магатэ
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Украинские войска, обстреляв Запорожскую АЭС, преследуют цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские военные обстреляли в пятницу территорию Запорожской АЭС, на месте возник пожар. Оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков."Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое. Ими целенаправленно нанесен удар по линиям электропередачи, преследуя цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу", - сказал РИА Новости Рогов. Он призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно вмешаться в ситуацию и остановить попытки террористических атак на атомную станцию со стороны Украины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, запорожская область, украина, запорожская аэс, магатэ, ситуация в днр и лнр
17:47 05.08.2022 (обновлено: 17:53 05.08.2022)
 
Запорожские власти обвинили Киев в попытках вызвать катастрофу на АЭС

Запорожская ВГА призвала МАГАТЭ вмешаться, чтобы не допустить катастрофы на АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭнергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Украинские войска, обстреляв Запорожскую АЭС, преследуют цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские военные обстреляли в пятницу территорию Запорожской АЭС, на месте возник пожар. Оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков.
"Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое. Ими целенаправленно нанесен удар по линиям электропередачи, преследуя цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу", - сказал РИА Новости Рогов. Он призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно вмешаться в ситуацию и остановить попытки террористических атак на атомную станцию со стороны Украины.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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