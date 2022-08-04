https://ria.ru/20220804/zverstva-1807116216.html

СК устанавливает причастных к зверским убийствам российских пленных

СК устанавливает причастных к зверским убийствам российских пленных - РИА Новости, 04.08.2022

СК устанавливает причастных к зверским убийствам российских пленных

Следственный комитет устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными в районе Черниговщины весной, сообщается в РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T00:22

2022-08-04T00:22

2022-08-04T07:36

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными в районе Черниговщины весной, сообщается в Telegram-канале ведомства.Поводом послужила публикация в сети видео, где украинские военные расстреляли безоружных пленных российских солдат и бросили их на дороге. По информации СК, на кадрах запечатлена расправа с безоружными российскими военнопленными в районе Черниговщины в конце марта-начале апреля. Предполагается, что к преступлениям причастны боевики из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*.Как указали в ведомстве, эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.В среду замминистра обороны России Александр Фомин сообщил на брифинге для иностранных военных атташе, что абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными. Зафиксированы многочисленные случаи намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, отметил Фомин. По его словам, широко известны распространенные в интернете видеоролики о пытках и издевательствах, распространенные самими исполнителями "чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР". "Кроме того, украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, широко практикуются вымогательство денежных средств", - добавил замминистра.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220803/elenovka-1807019806.html

https://ria.ru/20220802/boevik-1806657012.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), украина