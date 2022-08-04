Рейтинг@Mail.ru
СК устанавливает причастных к зверским убийствам российских пленных - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/zverstva-1807116216.html
СК устанавливает причастных к зверским убийствам российских пленных
СК устанавливает причастных к зверским убийствам российских пленных - РИА Новости, 04.08.2022
СК устанавливает причастных к зверским убийствам российских пленных
Следственный комитет устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными в районе Черниговщины весной, сообщается в РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T00:22
2022-08-04T07:36
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_530:916:2543:2048_1920x0_80_0_0_0e6273fe0665a4f92b6fd83a01a4f1e3.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными в районе Черниговщины весной, сообщается в Telegram-канале ведомства.Поводом послужила публикация в сети видео, где украинские военные расстреляли безоружных пленных российских солдат и бросили их на дороге. По информации СК, на кадрах запечатлена расправа с безоружными российскими военнопленными в районе Черниговщины в конце марта-начале апреля. Предполагается, что к преступлениям причастны боевики из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*.Как указали в ведомстве, эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.В среду замминистра обороны России Александр Фомин сообщил на брифинге для иностранных военных атташе, что абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными. Зафиксированы многочисленные случаи намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, отметил Фомин. По его словам, широко известны распространенные в интернете видеоролики о пытках и издевательствах, распространенные самими исполнителями "чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР". "Кроме того, украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, широко практикуются вымогательство денежных средств", - добавил замминистра.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220803/elenovka-1807019806.html
https://ria.ru/20220802/boevik-1806657012.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_518:567:2492:2048_1920x0_80_0_0_e430099201f278b2e7142b5de2637eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), украина
00:22 04.08.2022 (обновлено: 07:36 04.08.2022)
 
СК устанавливает причастных к зверским убийствам российских пленных

СК устанавливает причастных к расстрелу российских военнопленных солдатами ВСУ

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными в районе Черниговщины весной, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Поводом послужила публикация в сети видео, где украинские военные расстреляли безоружных пленных российских солдат и бросили их на дороге. По информации СК, на кадрах запечатлена расправа с безоружными российскими военнопленными в районе Черниговщины в конце марта-начале апреля. Предполагается, что к преступлениям причастны боевики из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*.

"Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих", - говорится в сообщении СК.

Как указали в ведомстве, эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
В среду замминистра обороны России Александр Фомин сообщил на брифинге для иностранных военных атташе, что абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными.
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 17:17Специальная военная операция на Украине
Киев хотел убрать свидетелей своих преступлений ударом по Еленовке
Зафиксированы многочисленные случаи намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, отметил Фомин. По его словам, широко известны распространенные в интернете видеоролики о пытках и издевательствах, распространенные самими исполнителями "чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР". "Кроме того, украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, широко практикуются вымогательство денежных средств", - добавил замминистра.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Басманный суд - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:48Специальная военная операция на Украине
Суд заочно приговорил российского боевика "Азова"* к девяти годам колонии
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала