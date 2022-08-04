00:22 04.08.2022 (обновлено: 07:36 04.08.2022)
СК устанавливает причастных к зверским убийствам российских пленных
СК устанавливает причастных к расстрелу российских военнопленных солдатами ВСУ
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
© AP Photo / Petros Giannakouris
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными в районе Черниговщины весной, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Поводом послужила публикация в сети видео, где украинские военные расстреляли безоружных пленных российских солдат и бросили их на дороге. По информации СК, на кадрах запечатлена расправа с безоружными российскими военнопленными в районе Черниговщины в конце марта-начале апреля. Предполагается, что к преступлениям причастны боевики из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*.
"Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих", - говорится в сообщении СК.
Как указали в ведомстве, эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
В среду замминистра обороны России Александр Фомин сообщил на брифинге для иностранных военных атташе, что абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными.
Зафиксированы многочисленные случаи намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, отметил Фомин. По его словам, широко известны распространенные в интернете видеоролики о пытках и издевательствах, распространенные самими исполнителями "чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР". "Кроме того, украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, широко практикуются вымогательство денежных средств", - добавил замминистра.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.