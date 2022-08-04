В Тамбовской области убрали зерно с 23% всех зерновых полей
Уборка урожая зерна. Архивное фото
ТАМБОВ, 4 авг – РИА Новости. Валовой сбор зерна в Тамбовской области превысил отметку в один миллион тонн, зерно собрано с 23% всех зерновых полей, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.
По информации регионального управления сельского хозяйства, средняя урожайность достигает почти 42 центнеров с гектара, что на четверть выше прошлогоднего уровня.
Значительное повышение урожайности достигнуто за счет внедрения в производство современных технологий и применения удобрений.
В эти дни сельхозпроизводители убирают озимую и яровую пшеницу, рожь, ячмень, горох, овес. Наибольший вклад в "зерновую копилку" внесли земледельцы Петровского и Жердевского районов. Здесь в совокупности собрано более 180 тысяч тонн зерновых культур. Тамбовский, Ржаксинского и Инжавинский районы также в лидерах жатвы-2022. В каждом из них намолочено около 60 тысяч тонн зерна. По оперативным данным, наибольшая урожайность - свыше 54 центнеров с гектара - зафиксирована в Первомайском районе. Самые высокие темпы уборки демонстрируют аграрии Жердевского района. Здесь комбайнами пройдено свыше 21,5 тысячи гектаров полей (40% от запланированной площади).
"С прекращением дождей повысились темпы жатвы на тамбовских полях. Буквально за считанные дни достигнута планка в миллион тонн зерна. Самое главное - убрать урожай в срок и качественно, не допустить потерь. Знаю, что наши аграрии работают в благоприятную погоду с максимальной нагрузкой. Благодаря грамотному уходу за посевами значительно выросла урожайность. Это весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны", - отметил временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, слова которого приводит пресс-служба.