https://ria.ru/20220804/zerno-1807203213.html

В Тамбовской области убрали зерно с 23% всех зерновых полей

В Тамбовской области убрали зерно с 23% всех зерновых полей - РИА Новости, 04.08.2022

В Тамбовской области убрали зерно с 23% всех зерновых полей

Валовой сбор зерна в Тамбовской области превысил отметку в один миллион тонн, зерно собрано с 23% всех зерновых полей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:09

2022-08-04T13:09

2022-08-04T13:09

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

первомайский район

жердевский район

экономика

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ТАМБОВ, 4 авг – РИА Новости. Валовой сбор зерна в Тамбовской области превысил отметку в один миллион тонн, зерно собрано с 23% всех зерновых полей, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.По информации регионального управления сельского хозяйства, средняя урожайность достигает почти 42 центнеров с гектара, что на четверть выше прошлогоднего уровня.Значительное повышение урожайности достигнуто за счет внедрения в производство современных технологий и применения удобрений.В эти дни сельхозпроизводители убирают озимую и яровую пшеницу, рожь, ячмень, горох, овес. Наибольший вклад в "зерновую копилку" внесли земледельцы Петровского и Жердевского районов. Здесь в совокупности собрано более 180 тысяч тонн зерновых культур. Тамбовский, Ржаксинского и Инжавинский районы также в лидерах жатвы-2022. В каждом из них намолочено около 60 тысяч тонн зерна. По оперативным данным, наибольшая урожайность - свыше 54 центнеров с гектара - зафиксирована в Первомайском районе. Самые высокие темпы уборки демонстрируют аграрии Жердевского района. Здесь комбайнами пройдено свыше 21,5 тысячи гектаров полей (40% от запланированной площади)."С прекращением дождей повысились темпы жатвы на тамбовских полях. Буквально за считанные дни достигнута планка в миллион тонн зерна. Самое главное - убрать урожай в срок и качественно, не допустить потерь. Знаю, что наши аграрии работают в благоприятную погоду с максимальной нагрузкой. Благодаря грамотному уходу за посевами значительно выросла урожайность. Это весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны", - отметил временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20220602/ptitsefabrika-1792658730.html

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Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, первомайский район , жердевский район, экономика