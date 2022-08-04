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В Совфеде считают, что Зеленский скоро начнет апеллировать к Будде - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807188152.html
В Совфеде считают, что Зеленский скоро начнет апеллировать к Будде
В Совфеде считают, что Зеленский скоро начнет апеллировать к Будде - РИА Новости, 04.08.2022
В Совфеде считают, что Зеленский скоро начнет апеллировать к Будде
Попытки Владимира Зеленского обратиться к КНР, чтобы "единым фронтом" выступить против России, вызывают недоумение, по логике Киева ему впору апеллировать уже к РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:26
2022-08-04T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
си цзиньпин
китай
россия
украина
владимир зеленский
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского обратиться к КНР, чтобы "единым фронтом" выступить против России, вызывают недоумение, по логике Киева ему впору апеллировать уже к Будде, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Ранее Зеленский заявил, что хочет "напрямую" переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему ситуации на Украине."Зеленский на фоне взрывоопасного скандала с визитом (спикера палаты представителей США Нэнси) Пелоси в Тайбэй призвал КНР "единым фронтом" выступить против... России, ключевого стратегического партнера Пекина в современном мире. Об этом профессиональный лицедей заявил в ходе ВКС со студентами Австралийского национального университета", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его мнению, это странно для якобы главнокомандующего, чьи войска, по его же словам, находятся в "адском" положении, и тут Зеленский прав.Климов задался вопросом, не беседа ли с учащимися южного полушария "надоумила отпетого американского прихвостня в самое неудачное за минувшие полвека для американо-китайских отношений, во время в интервью гонконгской газете "выразить желание провести личную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином для того, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию на Украине"."Комик из Киева надеется, что "ядро политической системы" КНР будет ради него оказывать влияние на Москву, "заставив" ее остановить проведение СВО", - написал законодатель. По словам политика, в этой логике "киевский пан скоро начнет апеллировать уже к самому Будде, вместо того, чтобы незамедлительно выполнить хорошо известные ему, его клике и их американским хозяевам четкие и безусловные требования Москвы".Климов напомнил, что Пелоси ранее также посетила Киев, и тоже с провокационным визитом. "Она была радушно принята там лично Зеленским, что Пекину хорошо известно", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798415163.html
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в мире, си цзиньпин, китай, россия, украина, владимир зеленский, совет федерации рф, андрей климов, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
12:26 04.08.2022 (обновлено: 12:31 04.08.2022)
 
В Совфеде считают, что Зеленский скоро начнет апеллировать к Будде

Сенатор Климов выразил недоумение призывами Зеленского к Китаю выступить против России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского обратиться к КНР, чтобы "единым фронтом" выступить против России, вызывают недоумение, по логике Киева ему впору апеллировать уже к Будде, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Ранее Зеленский заявил, что хочет "напрямую" переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему ситуации на Украине.
"Зеленский на фоне взрывоопасного скандала с визитом (спикера палаты представителей США Нэнси) Пелоси в Тайбэй призвал КНР "единым фронтом" выступить против... России, ключевого стратегического партнера Пекина в современном мире. Об этом профессиональный лицедей заявил в ходе ВКС со студентами Австралийского национального университета", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его мнению, это странно для якобы главнокомандующего, чьи войска, по его же словам, находятся в "адском" положении, и тут Зеленский прав.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 13:45
Зеленский призвал ограничить цены на нефть и усилить санкции против России
Климов задался вопросом, не беседа ли с учащимися южного полушария "надоумила отпетого американского прихвостня в самое неудачное за минувшие полвека для американо-китайских отношений, во время в интервью гонконгской газете "выразить желание провести личную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином для того, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию на Украине".
"Комик из Киева надеется, что "ядро политической системы" КНР будет ради него оказывать влияние на Москву, "заставив" ее остановить проведение СВО", - написал законодатель. По словам политика, в этой логике "киевский пан скоро начнет апеллировать уже к самому Будде, вместо того, чтобы незамедлительно выполнить хорошо известные ему, его клике и их американским хозяевам четкие и безусловные требования Москвы".
Климов напомнил, что Пелоси ранее также посетила Киев, и тоже с провокационным визитом. "Она была радушно принята там лично Зеленским, что Пекину хорошо известно", - заключил парламентарий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
04:55
Зеленский захотел "напрямую" обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСи ЦзиньпинКитайРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФАндрей КлимовСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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