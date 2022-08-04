https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807188152.html

В Совфеде считают, что Зеленский скоро начнет апеллировать к Будде

В Совфеде считают, что Зеленский скоро начнет апеллировать к Будде - РИА Новости, 04.08.2022

В Совфеде считают, что Зеленский скоро начнет апеллировать к Будде

Попытки Владимира Зеленского обратиться к КНР, чтобы "единым фронтом" выступить против России, вызывают недоумение, по логике Киева ему впору апеллировать уже к РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:26

2022-08-04T12:26

2022-08-04T12:31

специальная военная операция на украине

в мире

си цзиньпин

китай

россия

украина

владимир зеленский

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского обратиться к КНР, чтобы "единым фронтом" выступить против России, вызывают недоумение, по логике Киева ему впору апеллировать уже к Будде, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Ранее Зеленский заявил, что хочет "напрямую" переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему ситуации на Украине."Зеленский на фоне взрывоопасного скандала с визитом (спикера палаты представителей США Нэнси) Пелоси в Тайбэй призвал КНР "единым фронтом" выступить против... России, ключевого стратегического партнера Пекина в современном мире. Об этом профессиональный лицедей заявил в ходе ВКС со студентами Австралийского национального университета", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его мнению, это странно для якобы главнокомандующего, чьи войска, по его же словам, находятся в "адском" положении, и тут Зеленский прав.Климов задался вопросом, не беседа ли с учащимися южного полушария "надоумила отпетого американского прихвостня в самое неудачное за минувшие полвека для американо-китайских отношений, во время в интервью гонконгской газете "выразить желание провести личную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином для того, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию на Украине"."Комик из Киева надеется, что "ядро политической системы" КНР будет ради него оказывать влияние на Москву, "заставив" ее остановить проведение СВО", - написал законодатель. По словам политика, в этой логике "киевский пан скоро начнет апеллировать уже к самому Будде, вместо того, чтобы незамедлительно выполнить хорошо известные ему, его клике и их американским хозяевам четкие и безусловные требования Москвы".Климов напомнил, что Пелоси ранее также посетила Киев, и тоже с провокационным визитом. "Она была радушно принята там лично Зеленским, что Пекину хорошо известно", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798415163.html

https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807123006.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, си цзиньпин, китай, россия, украина, владимир зеленский, совет федерации рф, андрей климов, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр