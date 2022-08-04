https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807182499.html

Зеленский взбесил немцев одной фразой о Путине и Шредере

Зеленский взбесил немцев одной фразой о Путине и Шредере - РИА Новости, 04.08.2022

Зеленский взбесил немцев одной фразой о Путине и Шредере

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера за его поездку в Россию и встречу с Владимиром Путиным, назвав... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:08

2022-08-04T12:08

2022-08-04T16:33

в мире

владимир зеленский

герхард шредер

россия

москва

северный поток — 2

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера за его поездку в Россию и встречу с Владимиром Путиным, назвав "отвратительным" контакт "бывшего лидера могущественного государства с европейскими ценностями" с Москвой.Читатели немецкой газеты Die Welt в ответ обвинили президента в лицемерии, отметив необходимость поддерживать отношения между Западом и Россией."Со своими миллионами за границей (а это факт) Зеленский сначала должен доказать, что он стоит за свой народ, который в данный момент умирает, а не только за собственное эго и интересы", — написал amandi verum."Шредер делает все совершенно правильно. Он не сводит глаз с цели и в конце концов окажется прав. Нельзя саботировать канал связи с Россией, как того хотел бы Зеленский", — заявил Bijan K."Владимир Зеленский говорит нам о европейских ценностях. Интересно", — заметила Rene W. "Ну, видимо, масштабная коррупция — теперь европейская ценность", — ответила ей Lisa H."Когда я читаю о тирадах Зеленского, даже Шредер снова мне симпатичен. К сожалению, до сих пор остается загадкой, как можно достичь компромиссного мирного решения с Зеленским", — написал Hajo K.Ранее Герхард Шредер рассказал об итогах недавней поездки в Москву, где он вел переговоры об энергетической политике. Экс-глава правительства призвал немецкие власти запустить трубопровод "Северный поток — 2", а также подчеркнул, что не собирается отказываться от дружеских отношений с Путиным и извиняться за них.

https://ria.ru/20220803/shreder-1806914049.html

https://ria.ru/20220802/evropa-1806511585.html

https://ria.ru/20220803/zapad-1806786707.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, герхард шредер, россия, москва, северный поток — 2, санкции в отношении россии