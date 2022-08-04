https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807182499.html
Зеленский взбесил немцев одной фразой о Путине и Шредере
Зеленский взбесил немцев одной фразой о Путине и Шредере - РИА Новости, 04.08.2022
Зеленский взбесил немцев одной фразой о Путине и Шредере
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера за его поездку в Россию и встречу с Владимиром Путиным, назвав... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:08
2022-08-04T12:08
2022-08-04T16:33
в мире
владимир зеленский
герхард шредер
россия
москва
северный поток — 2
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера за его поездку в Россию и встречу с Владимиром Путиным, назвав "отвратительным" контакт "бывшего лидера могущественного государства с европейскими ценностями" с Москвой.Читатели немецкой газеты Die Welt в ответ обвинили президента в лицемерии, отметив необходимость поддерживать отношения между Западом и Россией."Со своими миллионами за границей (а это факт) Зеленский сначала должен доказать, что он стоит за свой народ, который в данный момент умирает, а не только за собственное эго и интересы", — написал amandi verum."Шредер делает все совершенно правильно. Он не сводит глаз с цели и в конце концов окажется прав. Нельзя саботировать канал связи с Россией, как того хотел бы Зеленский", — заявил Bijan K."Владимир Зеленский говорит нам о европейских ценностях. Интересно", — заметила Rene W. "Ну, видимо, масштабная коррупция — теперь европейская ценность", — ответила ей Lisa H."Когда я читаю о тирадах Зеленского, даже Шредер снова мне симпатичен. К сожалению, до сих пор остается загадкой, как можно достичь компромиссного мирного решения с Зеленским", — написал Hajo K.Ранее Герхард Шредер рассказал об итогах недавней поездки в Москву, где он вел переговоры об энергетической политике. Экс-глава правительства призвал немецкие власти запустить трубопровод "Северный поток — 2", а также подчеркнул, что не собирается отказываться от дружеских отношений с Путиным и извиняться за них.
https://ria.ru/20220803/shreder-1806914049.html
https://ria.ru/20220802/evropa-1806511585.html
https://ria.ru/20220803/zapad-1806786707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, герхард шредер, россия, москва, северный поток — 2, санкции в отношении россии
12:08 04.08.2022 (обновлено: 16:33 04.08.2022)
Зеленский взбесил немцев одной фразой о Путине и Шредере
Читатели Die Welt обрушились на Зеленского за оскорбления экс-канцлера ФРГ Шредера
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера за его поездку в Россию и встречу с Владимиром Путиным, назвав "отвратительным" контакт "бывшего лидера могущественного государства с европейскими ценностями" с Москвой.
Читатели немецкой газеты Die Welt
в ответ обвинили президента в лицемерии, отметив необходимость поддерживать отношения между Западом и Россией
.
"Со своими миллионами за границей (а это факт) Зеленский сначала должен доказать, что он стоит за свой народ, который в данный момент умирает, а не только за собственное эго и интересы", — написал amandi verum.
"Мне понятно только, что Шредер гораздо больше заботится об интересах Германии и о мире, чем Зеленский", — высказался Tom T.
"Шредер делает все совершенно правильно. Он не сводит глаз с цели и в конце концов окажется прав. Нельзя саботировать канал связи с Россией, как того хотел бы Зеленский", — заявил Bijan K.
"Владимир Зеленский
говорит нам о европейских ценностях. Интересно", — заметила Rene W. "Ну, видимо, масштабная коррупция — теперь европейская ценность", — ответила ей Lisa H.
"Когда я читаю о тирадах Зеленского, даже Шредер снова мне симпатичен. К сожалению, до сих пор остается загадкой, как можно достичь компромиссного мирного решения с Зеленским", — написал Hajo K.
"Зеленский явно пытается представить свою страну и нынешний конфликт в центре внимания международного сообщества. Ему определенно еще предстоит усвоить, что нынешняя ситуация не означает, что ему можно раздавать советы или предъявлять требования другим странам или людям", — подытожил Klaus A.
Ранее Герхард Шредер
рассказал об итогах недавней поездки в Москву
, где он вел переговоры об энергетической политике. Экс-глава правительства призвал немецкие власти запустить трубопровод "Северный поток — 2
", а также подчеркнул, что не собирается отказываться от дружеских отношений с Путиным и извиняться за них.