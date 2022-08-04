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Напряжение с Западом назревало несколько десятилетий, заявил Песков
Напряжение с Западом назревало несколько десятилетий, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022
Напряжение с Западом назревало несколько десятилетий, заявил Песков
Напряжённая ситуация с Западом назревала на протяжении нескольких десятилетий, и во многом её провоцировала агрессивная политика НАТО в отношении России, заявил РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:56
2022-08-04T13:56
2022-08-04T13:56
в мире
россия
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Напряжённая ситуация с Западом назревала на протяжении нескольких десятилетий, и во многом её провоцировала агрессивная политика НАТО в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ситуация эта назревала на протяжении нескольких десятилетий. И во многом ее провоцировала агрессивная политика, которую проводил Северо-Атлантический альянс в отношении нашей страны. Постоянно волнами приближая свою военную инфраструктуру к границам Российской Федерации. Это создало дополнительные опасности для нас, и это потребовало от России принятия мер", - сказал Песков журналистам в четверг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, дмитрий песков
Напряжение с Западом назревало несколько десятилетий, заявил Песков
Песков: агрессивная политика НАТО много лет провоцировала напряженную ситуацию с Западом