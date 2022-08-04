https://ria.ru/20220804/zapad-1807220270.html

Напряжение с Западом назревало несколько десятилетий, заявил Песков

Напряжение с Западом назревало несколько десятилетий, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022

Напряжение с Западом назревало несколько десятилетий, заявил Песков

Напряжённая ситуация с Западом назревала на протяжении нескольких десятилетий, и во многом её провоцировала агрессивная политика НАТО в отношении России, заявил РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:56

2022-08-04T13:56

2022-08-04T13:56

в мире

россия

нато

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Напряжённая ситуация с Западом назревала на протяжении нескольких десятилетий, и во многом её провоцировала агрессивная политика НАТО в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ситуация эта назревала на протяжении нескольких десятилетий. И во многом ее провоцировала агрессивная политика, которую проводил Северо-Атлантический альянс в отношении нашей страны. Постоянно волнами приближая свою военную инфраструктуру к границам Российской Федерации. Это создало дополнительные опасности для нас, и это потребовало от России принятия мер", - сказал Песков журналистам в четверг.

https://ria.ru/20220804/kitay-1806955053.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, дмитрий песков