https://ria.ru/20220804/zakharchenko-1807192439.html
В Воронеже назовут улицу в честь Александра Захарченко
В Воронеже назовут улицу в честь Александра Захарченко - РИА Новости, 04.08.2022
В Воронеже назовут улицу в честь Александра Захарченко
Улица, названная в честь первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, появится в Советском районе Воронежа, сообщил в четверг в своем... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:36
2022-08-04T12:36
2022-08-04T12:36
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ВОРОНЕЖ, 4 авг - РИА Новости. Улица, названная в честь первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, появится в Советском районе Воронежа, сообщил в четверг в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин. По его словам, решение об этом было принято на заседании комиссии по культурному наследию, а инициатором выступила общественная организация ветеранов пограничной службы.По его словам, в честь Захарченко будет названа улица в Советском районе. "Это часть новой дороги, которую мы построили в 2021 году – специально, чтобы создать дублирующую проспект Патриотов связь с микрорайоном Тенистый и разгрузить пробки. Соответственно, неудобств такое решение никому не доставит", - пояснил мэр.Захарченко погиб в 2018 году при взрыве в Донецке.
https://ria.ru/20220509/ulitsa-1787627190.html
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РИА Новости
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В Воронеже назовут улицу в честь Александра Захарченко
Мэр Воронежа Кстенин заявил, что в городе появится улица Александра Захарченко