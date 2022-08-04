https://ria.ru/20220804/zakharchenko-1807192439.html

В Воронеже назовут улицу в честь Александра Захарченко

В Воронеже назовут улицу в честь Александра Захарченко - РИА Новости, 04.08.2022

В Воронеже назовут улицу в честь Александра Захарченко

Улица, названная в честь первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, появится в Советском районе Воронежа, сообщил в четверг в своем... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:36

2022-08-04T12:36

2022-08-04T12:36

специальная военная операция на украине

общество

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александр захарченко

убийство главы днр александра захарченко

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ВОРОНЕЖ, 4 авг - РИА Новости. Улица, названная в честь первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, появится в Советском районе Воронежа, сообщил в четверг в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин. По его словам, решение об этом было принято на заседании комиссии по культурному наследию, а инициатором выступила общественная организация ветеранов пограничной службы.По его словам, в честь Захарченко будет названа улица в Советском районе. "Это часть новой дороги, которую мы построили в 2021 году – специально, чтобы создать дублирующую проспект Патриотов связь с микрорайоном Тенистый и разгрузить пробки. Соответственно, неудобств такое решение никому не доставит", - пояснил мэр.Захарченко погиб в 2018 году при взрыве в Донецке.

https://ria.ru/20220509/ulitsa-1787627190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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