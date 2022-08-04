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В Воронеже назовут улицу в честь Александра Захарченко - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/zakharchenko-1807192439.html
В Воронеже назовут улицу в честь Александра Захарченко
В Воронеже назовут улицу в честь Александра Захарченко - РИА Новости, 04.08.2022
В Воронеже назовут улицу в честь Александра Захарченко
Улица, названная в честь первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, появится в Советском районе Воронежа, сообщил в четверг в своем... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:36
2022-08-04T12:36
специальная военная операция на украине
общество
воронеж
воронежская область
донецкая народная республика
россия
александр захарченко
убийство главы днр александра захарченко
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ВОРОНЕЖ, 4 авг - РИА Новости. Улица, названная в честь первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, появится в Советском районе Воронежа, сообщил в четверг в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин. По его словам, решение об этом было принято на заседании комиссии по культурному наследию, а инициатором выступила общественная организация ветеранов пограничной службы.По его словам, в честь Захарченко будет названа улица в Советском районе. "Это часть новой дороги, которую мы построили в 2021 году – специально, чтобы создать дублирующую проспект Патриотов связь с микрорайоном Тенистый и разгрузить пробки. Соответственно, неудобств такое решение никому не доставит", - пояснил мэр.Захарченко погиб в 2018 году при взрыве в Донецке.
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воронежская область
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общество, воронеж, воронежская область, донецкая народная республика, россия, александр захарченко, убийство главы днр александра захарченко, ситуация в днр и лнр
12:36 04.08.2022
 
В Воронеже назовут улицу в честь Александра Захарченко

Мэр Воронежа Кстенин заявил, что в городе появится улица Александра Захарченко

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПортрет Александра Захарченко в Донецке
Портрет Александра Захарченко в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Портрет Александра Захарченко в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 авг - РИА Новости. Улица, названная в честь первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, появится в Советском районе Воронежа, сообщил в четверг в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин. По его словам, решение об этом было принято на заседании комиссии по культурному наследию, а инициатором выступила общественная организация ветеранов пограничной службы.
"Поддерживаю решения об увековечивании памяти людей, для которых будущее Отчизны дороже собственной жизни. Это и герои Великой Отечественной войны, и воины-интернационалисты, и защитники мирных жителей Донбасса, среди которых - первый глава ДНР Александр Захарченко", - написал Кстенин.
По его словам, в честь Захарченко будет названа улица в Советском районе. "Это часть новой дороги, которую мы построили в 2021 году – специально, чтобы создать дублирующую проспект Патриотов связь с микрорайоном Тенистый и разгрузить пробки. Соответственно, неудобств такое решение никому не доставит", - пояснил мэр.
Захарченко погиб в 2018 году при взрыве в Донецке.
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Улицу в Грозном переименуют в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВоронежВоронежская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияАлександр ЗахарченкоУбийство главы ДНР Александра ЗахарченкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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