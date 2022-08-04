https://ria.ru/20220804/zaes-1807118946.html

МИД: секретариат ООН не согласовал визит МАГАТЭ на ЗАЭС

МИД: секретариат ООН не согласовал визит МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 04.08.2022

МИД: секретариат ООН не согласовал визит МАГАТЭ на ЗАЭС

РФ была готова содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, гарантировала безопасность, однако секретарит отказался организовать поездку, что сыграло на руку РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T01:02

2022-08-04T01:02

2022-08-04T01:02

специальная военная операция на украине

россия

украина

магатэ

оон

европа

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782273013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66123e875f2e09251b849c31147ed264.jpg

ООН, 4 авг - РИА Новости. РФ была готова содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, гарантировала безопасность, однако секретарит отказался организовать поездку, что сыграло на руку Киеву, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Мы были готовы оказать содействие МАГАТЭ в организации международной миссии агентства во главе с гендиректором для оценки состояния крупнейшей в Европе АЭС, инвентаризации находящегося там ядерного материала, что предусмотрено соглашением о гарантиях, согласовали сроки визита - конец июня, обеспечили сложную логистику этой поездки, гарантировали максимальную степень безопасности членам делегации. Однако буквально за несколько дней до планируемого приезда делегации МАГАТЭ секретариат ООН отказался одобрить это визит", - сказал Вишневецкий.По его словам, отмена визита сыграла на руку киевскому режиму и "его западным кураторам", которые выражали сомнение в целесообразности такой поездки. "Уверены, что Киев изначально был заинтересован в срыве этой миссии, чтобы не допустить невыгодных оценок МАГАТЭ о том, что станция работает в штатном режиме", - заключил он.Дипломат подчеркнул, что РФ отвергает голословные обвинения о том, что Россия препятствует посещению инспекторами станции и "абсурдные домыслы", будто там создается военная база. "Более нелепых пропагандистских вбросов слышать не приходилось", - сказал он.Вишневецкий выступил с ответным словом на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, чтобы высказаться о заявленных озабоченностях в контексте безопасности на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях.

https://ria.ru/20220804/provokatsii-1807117401.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, магатэ, оон, европа, запорожская аэс