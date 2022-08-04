МИД: секретариат ООН не согласовал визит МАГАТЭ на ЗАЭС
Дипломат Вишневецкий: секретариат ООН не согласовал визит МАГАТЭ на ЗАЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ООН, 4 авг - РИА Новости. РФ была готова содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, гарантировала безопасность, однако секретарит отказался организовать поездку, что сыграло на руку Киеву, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Мы были готовы оказать содействие МАГАТЭ в организации международной миссии агентства во главе с гендиректором для оценки состояния крупнейшей в Европе АЭС, инвентаризации находящегося там ядерного материала, что предусмотрено соглашением о гарантиях, согласовали сроки визита - конец июня, обеспечили сложную логистику этой поездки, гарантировали максимальную степень безопасности членам делегации. Однако буквально за несколько дней до планируемого приезда делегации МАГАТЭ секретариат ООН отказался одобрить это визит", - сказал Вишневецкий.
По его словам, отмена визита сыграла на руку киевскому режиму и "его западным кураторам", которые выражали сомнение в целесообразности такой поездки. "Уверены, что Киев изначально был заинтересован в срыве этой миссии, чтобы не допустить невыгодных оценок МАГАТЭ о том, что станция работает в штатном режиме", - заключил он.
Дипломат подчеркнул, что РФ отвергает голословные обвинения о том, что Россия препятствует посещению инспекторами станции и "абсурдные домыслы", будто там создается военная база. "Более нелепых пропагандистских вбросов слышать не приходилось", - сказал он.
Вишневецкий выступил с ответным словом на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, чтобы высказаться о заявленных озабоченностях в контексте безопасности на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях.