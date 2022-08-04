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МИД: секретариат ООН не согласовал визит МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 04.08.2022
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МИД: секретариат ООН не согласовал визит МАГАТЭ на ЗАЭС
МИД: секретариат ООН не согласовал визит МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 04.08.2022
МИД: секретариат ООН не согласовал визит МАГАТЭ на ЗАЭС
РФ была готова содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, гарантировала безопасность, однако секретарит отказался организовать поездку, что сыграло на руку РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T01:02
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специальная военная операция на украине
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ООН, 4 авг - РИА Новости. РФ была готова содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, гарантировала безопасность, однако секретарит отказался организовать поездку, что сыграло на руку Киеву, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Мы были готовы оказать содействие МАГАТЭ в организации международной миссии агентства во главе с гендиректором для оценки состояния крупнейшей в Европе АЭС, инвентаризации находящегося там ядерного материала, что предусмотрено соглашением о гарантиях, согласовали сроки визита - конец июня, обеспечили сложную логистику этой поездки, гарантировали максимальную степень безопасности членам делегации. Однако буквально за несколько дней до планируемого приезда делегации МАГАТЭ секретариат ООН отказался одобрить это визит", - сказал Вишневецкий.По его словам, отмена визита сыграла на руку киевскому режиму и "его западным кураторам", которые выражали сомнение в целесообразности такой поездки. "Уверены, что Киев изначально был заинтересован в срыве этой миссии, чтобы не допустить невыгодных оценок МАГАТЭ о том, что станция работает в штатном режиме", - заключил он.Дипломат подчеркнул, что РФ отвергает голословные обвинения о том, что Россия препятствует посещению инспекторами станции и "абсурдные домыслы", будто там создается военная база. "Более нелепых пропагандистских вбросов слышать не приходилось", - сказал он.Вишневецкий выступил с ответным словом на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, чтобы высказаться о заявленных озабоченностях в контексте безопасности на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях.
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россия, украина, магатэ, оон, европа, запорожская аэс
01:02 04.08.2022
 
МИД: секретариат ООН не согласовал визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Дипломат Вишневецкий: секретариат ООН не согласовал визит МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 4 авг - РИА Новости. РФ была готова содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, гарантировала безопасность, однако секретарит отказался организовать поездку, что сыграло на руку Киеву, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Мы были готовы оказать содействие МАГАТЭ в организации международной миссии агентства во главе с гендиректором для оценки состояния крупнейшей в Европе АЭС, инвентаризации находящегося там ядерного материала, что предусмотрено соглашением о гарантиях, согласовали сроки визита - конец июня, обеспечили сложную логистику этой поездки, гарантировали максимальную степень безопасности членам делегации. Однако буквально за несколько дней до планируемого приезда делегации МАГАТЭ секретариат ООН отказался одобрить это визит", - сказал Вишневецкий.
По его словам, отмена визита сыграла на руку киевскому режиму и "его западным кураторам", которые выражали сомнение в целесообразности такой поездки. "Уверены, что Киев изначально был заинтересован в срыве этой миссии, чтобы не допустить невыгодных оценок МАГАТЭ о том, что станция работает в штатном режиме", - заключил он.
Дипломат подчеркнул, что РФ отвергает голословные обвинения о том, что Россия препятствует посещению инспекторами станции и "абсурдные домыслы", будто там создается военная база. "Более нелепых пропагандистских вбросов слышать не приходилось", - сказал он.
Вишневецкий выступил с ответным словом на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, чтобы высказаться о заявленных озабоченностях в контексте безопасности на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
00:40Специальная военная операция на Украине
В МИД предупредили о риске провокаций на ядерных объектах Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМАГАТЭООНЕвропаЗапорожская АЭС
 
 
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