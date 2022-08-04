https://ria.ru/20220804/yanukovich-1807363903.html

Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына

Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына - РИА Новости, 04.08.2022

Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына

Совет Евросоюза добавил экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в список санкций, связанных с российской спецоперацией на Украине. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T22:11

2022-08-04T22:11

2022-08-04T22:11

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евросоюз

виктор янукович

александр янукович

украина

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Совет Евросоюза добавил экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в список санкций, связанных с российской спецоперацией на Украине.Ранее Янукович и его сын были включены в санкционные списки ЕС в связи с обвинениями в растрате госсредств.

https://ria.ru/20220706/ukraina-1800711854.html

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в мире, евросоюз, виктор янукович, александр янукович, украина