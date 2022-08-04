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Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына - РИА Новости, 04.08.2022
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Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына
Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына - РИА Новости, 04.08.2022
Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына
Совет Евросоюза добавил экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в список санкций, связанных с российской спецоперацией на Украине. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T22:11
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в мире
евросоюз
виктор янукович
александр янукович
украина
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Совет Евросоюза добавил экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в список санкций, связанных с российской спецоперацией на Украине.Ранее Янукович и его сын были включены в санкционные списки ЕС в связи с обвинениями в растрате госсредств.
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в мире, евросоюз, виктор янукович, александр янукович, украина
22:11 04.08.2022
 
Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына

Евросоюз ввел новые санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Совет Евросоюза добавил экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в список санкций, связанных с российской спецоперацией на Украине.

"Совет добавил бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича в список лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры за их роль в подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - говорится в коммюнике.

Ранее Янукович и его сын были включены в санкционные списки ЕС в связи с обвинениями в растрате госсредств.
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