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На фестивале в Москве в честь 75-летия независимости Индии посадят яблони

На фестивале в Москве в честь 75-летия независимости Индии посадят яблони - РИА Новости, 04.08.2022

На фестивале в Москве в честь 75-летия независимости Индии посадят яблони

Символом празднования 75-летней годовщины Дня независимости Индии станут 75 яблонь, которые высадят в рамках фестиваля "День Индии", заявил организатор... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T20:04

2022-08-04T20:04

2022-08-04T20:04

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Символом празднования 75-летней годовщины Дня независимости Индии станут 75 яблонь, которые высадят в рамках фестиваля "День Индии", заявил организатор фестиваля, глава индийского бизнес альянса Сэми Котвани."Этот год специальный, потому что мы празднуем 75-летие независимости Индии. Для того, чтобы ознаменовать это событие, мы посадим 75 яблоневых деревьев, потому что яблони - это символ плодородия, здоровья, любви и красоты. Это специальное, нетрадиционное открытие фестиваля", - сказал Котвани на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".Индия официально получила независимость от Британской Империи 15 августа 1947 года, с тех пор страна отмечает этот день как государственный праздник День независимости.Котвани так же отметил, что Индия - большая семья, поэтому на фестивале будут присутствовать посол Индии в России и другие важные гости, а посадив деревья, мы объявим о единстве двух государств."Всем известно, что Индия - большая семья народов и традиций. Посадив 75 деревьев, мы провозгласим единство. Провозгласим, что мы семья", - заявил Котвани.Фестиваль "День Индии" проводится в Москве с 2014 года. В этом году фестиваль будет проходить с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты". Вход на фестиваль и мероприятия, которые будут проходить на территории парка "Остров Мечты", бесплатный.

https://ria.ru/20220804/india-1807315439.html

https://ria.ru/20220803/festivali-1806600034.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, москва, россия