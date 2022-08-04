На фестивале в Москве в честь 75-летия независимости Индии посадят яблони
На фестивале в Москве посадят 75 яблонь в честь 75-летней годовщины независимости Индии
Цветущие яблони. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Символом празднования 75-летней годовщины Дня независимости Индии станут 75 яблонь, которые высадят в рамках фестиваля "День Индии", заявил организатор фестиваля, глава индийского бизнес альянса Сэми Котвани.
"Этот год специальный, потому что мы празднуем 75-летие независимости Индии. Для того, чтобы ознаменовать это событие, мы посадим 75 яблоневых деревьев, потому что яблони - это символ плодородия, здоровья, любви и красоты. Это специальное, нетрадиционное открытие фестиваля", - сказал Котвани на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Индия официально получила независимость от Британской Империи 15 августа 1947 года, с тех пор страна отмечает этот день как государственный праздник День независимости.
Котвани так же отметил, что Индия - большая семья, поэтому на фестивале будут присутствовать посол Индии в России и другие важные гости, а посадив деревья, мы объявим о единстве двух государств.
"Всем известно, что Индия - большая семья народов и традиций. Посадив 75 деревьев, мы провозгласим единство. Провозгласим, что мы семья", - заявил Котвани.
Фестиваль "День Индии" проводится в Москве с 2014 года. В этом году фестиваль будет проходить с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты". Вход на фестиваль и мероприятия, которые будут проходить на территории парка "Остров Мечты", бесплатный.