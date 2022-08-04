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ЛДПР предложила ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров - РИА Новости, 04.08.2022
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ЛДПР предложила ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров
ЛДПР предложила ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров - РИА Новости, 04.08.2022
ЛДПР предложила ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров
Фракция ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о налоговом вычете для работающих пенсионеров, текст документа разместил на своей странице в Telegram... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T04:35
2022-08-04T08:27
федеральная налоговая служба (фнс россии)
центральный банк рф (цб рф)
ярослав нилов
лдпр
пенсионеры
налоговый вычет
госдума рф
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Фракция ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о налоговом вычете для работающих пенсионеров, текст документа разместил на своей странице в Telegram замглавы объединения депутатов Ярослав Нилов.Авторы инициативы предлагают внести в Налоговый кодекс поправки, согласно которым работающие пенсионеры получат право на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ. В то же время предполагается, что сумма компенсации не превысит 25 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, заявителю необходимо будет обратиться в ФНС.Деньги пенсионеру предлагается возвращать в безналичной форме в течение месяца со дня направления соответствующего заявления. За каждый день просрочки авторами законопроекта предусмотрены проценты. Процентная ставка будет равна ставке рефинансирования ЦБ в дни нарушения срока возврата.
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федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), ярослав нилов, лдпр, пенсионеры, налоговый вычет, госдума рф, россия
04:35 04.08.2022 (обновлено: 08:27 04.08.2022)
 
ЛДПР предложила ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров

ЛДПР внесет в Госдуму проект о налоговом вычете в 50% от НДФЛ для работающих пенсионеров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Фракция ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о налоговом вычете для работающих пенсионеров, текст документа разместил на своей странице в Telegram замглавы объединения депутатов Ярослав Нилов.
Авторы инициативы предлагают внести в Налоговый кодекс поправки, согласно которым работающие пенсионеры получат право на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ. В то же время предполагается, что сумма компенсации не превысит 25 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, заявителю необходимо будет обратиться в ФНС.
Деньги пенсионеру предлагается возвращать в безналичной форме в течение месяца со дня направления соответствующего заявления.
За каждый день просрочки авторами законопроекта предусмотрены проценты. Процентная ставка будет равна ставке рефинансирования ЦБ в дни нарушения срока возврата.
 
Федеральная налоговая служба (ФНС России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ярослав НиловЛДПРПенсионерыНалоговый вычетГосдума РФРоссия
 
 
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