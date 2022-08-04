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ЛДПР предложила ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров

ЛДПР предложила ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров - РИА Новости, 04.08.2022

ЛДПР предложила ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров

Фракция ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о налоговом вычете для работающих пенсионеров, текст документа разместил на своей странице в Telegram... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T04:35

2022-08-04T04:35

2022-08-04T08:27

федеральная налоговая служба (фнс россии)

центральный банк рф (цб рф)

ярослав нилов

лдпр

пенсионеры

налоговый вычет

госдума рф

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Фракция ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о налоговом вычете для работающих пенсионеров, текст документа разместил на своей странице в Telegram замглавы объединения депутатов Ярослав Нилов.Авторы инициативы предлагают внести в Налоговый кодекс поправки, согласно которым работающие пенсионеры получат право на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ. В то же время предполагается, что сумма компенсации не превысит 25 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, заявителю необходимо будет обратиться в ФНС.Деньги пенсионеру предлагается возвращать в безналичной форме в течение месяца со дня направления соответствующего заявления. За каждый день просрочки авторами законопроекта предусмотрены проценты. Процентная ставка будет равна ставке рефинансирования ЦБ в дни нарушения срока возврата.

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), ярослав нилов, лдпр, пенсионеры, налоговый вычет, госдума рф, россия