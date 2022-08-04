https://ria.ru/20220804/vsu-1807320954.html

Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска

Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска - РИА Новости, 04.08.2022

Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска

Начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в четверг сообщил, что украинские военные вынуждены были отойти из района Семигорье... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T19:03

2022-08-04T19:03

2022-08-04T19:20

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в четверг сообщил, что украинские военные вынуждены были отойти из района Семигорье на артёмовском направлении и из района шахты Бутовка около Авдеевки."В ходе массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить украинские войска. Вооруженные силы вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы", - заявил Громов во время брифинга в медиа-центре "Украина". По его словам, 30 июля в результате активного применения силами РФ "авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, ведения активных наступательных штурмовых действий по направлению Спартак — Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка".В четверг Минобороны России сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных украинских бригад оставили занимаемые позиции.

https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, авдеевка, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр