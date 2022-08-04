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Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/vsu-1807320954.html
Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска
Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска - РИА Новости, 04.08.2022
Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска
Начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в четверг сообщил, что украинские военные вынуждены были отойти из района Семигорье... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:03
2022-08-04T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в четверг сообщил, что украинские военные вынуждены были отойти из района Семигорье на артёмовском направлении и из района шахты Бутовка около Авдеевки."В ходе массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить украинские войска. Вооруженные силы вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы", - заявил Громов во время брифинга в медиа-центре "Украина". По его словам, 30 июля в результате активного применения силами РФ "авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, ведения активных наступательных штурмовых действий по направлению Спартак — Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка".В четверг Минобороны России сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных украинских бригад оставили занимаемые позиции.
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
авдеевка
россия
донецкая народная республика
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в мире, авдеевка, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
19:03 04.08.2022 (обновлено: 19:20 04.08.2022)
 
Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска

Генштаб ВСУ сообщил об отходе из Семигорья и из района шахты Бутовка около Авдеевки

© AFP 2022 / Anatolii StepanovСолдат ВСУ возле Авдеевки
Солдат ВСУ возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в четверг сообщил, что украинские военные вынуждены были отойти из района Семигорье на артёмовском направлении и из района шахты Бутовка около Авдеевки.
"В ходе массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить украинские войска. Вооруженные силы вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы", - заявил Громов во время брифинга в медиа-центре "Украина". По его словам, 30 июля в результате активного применения силами РФ "авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, ведения активных наступательных штурмовых действий по направлению СпартакАвдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка".
В четверг Минобороны России сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных украинских бригад оставили занимаемые позиции.
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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