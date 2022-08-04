https://ria.ru/20220804/vsu-1807320954.html
Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска
Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска - РИА Новости, 04.08.2022
Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска
Начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в четверг сообщил, что украинские военные вынуждены были отойти из района Семигорье... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:03
2022-08-04T19:03
2022-08-04T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807322985_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_6dd61e43310e694045ea7662b4b0d630.jpg
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в четверг сообщил, что украинские военные вынуждены были отойти из района Семигорье на артёмовском направлении и из района шахты Бутовка около Авдеевки."В ходе массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить украинские войска. Вооруженные силы вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы", - заявил Громов во время брифинга в медиа-центре "Украина". По его словам, 30 июля в результате активного применения силами РФ "авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, ведения активных наступательных штурмовых действий по направлению Спартак — Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка".В четверг Минобороны России сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных украинских бригад оставили занимаемые позиции.
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
авдеевка
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807322985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_456eaf76229ed9d7f35b3e1da07173fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
19:03 04.08.2022 (обновлено: 19:20 04.08.2022)
Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска
Генштаб ВСУ сообщил об отходе из Семигорья и из района шахты Бутовка около Авдеевки