https://ria.ru/20220804/vs-1807186867.html

ВС России поразили два украинских пункта управления

ВС России поразили два украинских пункта управления - РИА Новости, 04.08.2022

ВС России поразили два украинских пункта управления

Российская авиация поразила за сутки два пункта управления украинских вооруженных формирований, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:23

2022-08-04T12:23

2022-08-04T12:29

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российская авиация поразила за сутки два пункта управления украинских вооруженных формирований, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и хранилище топлива, следует из сводки Министерства обороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены два пункта управления", - говорится в документе.Уточняется, что один из пораженных пунктов управления относится к 95-й десантно-штурмовой бригады. Он находился в районе населенного пункта Константиновка в ДНР. Также поражены формирования националистов в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области, живая сила и военная техника украинских военных в 194-х районах."Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2", - добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

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запорожская область, россия, донецкая народная республика