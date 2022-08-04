https://ria.ru/20220804/vkusno-1807222160.html

Формат кафе возобновит свою работу во "Вкусно — и точка" с 11 августа

Формат кафе возобновит свою работу во "Вкусно — и точка" с 11 августа - РИА Новости, 04.08.2022

Формат кафе возобновит свою работу во "Вкусно — и точка" с 11 августа

Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" с 11 августа возобновит концепцию кафе в России, они начнут работу в тех точках, где были расположены... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:04

2022-08-04T14:04

2022-08-04T14:04

экономика

россия

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" с 11 августа возобновит концепцию кафе в России, они начнут работу в тех точках, где были расположены ранее, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка"."На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях "Вкусно – и точка" возобновят свою работу концепции "Кафе". Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены и ранее. В меню "Кафе" вошел широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты. Для удобства гостей "Вкусно – и точка" перезапустила специальные предложения программы лояльности, которые позволят приобрести продукты "Кафе" по более выгодным ценам", - рассказали в компании.Там отметили, что начиная с 11 августа посетители "Кафе" смогут заказать как классические горячие и холодные напитки, включая позиции из специальной линейки, так и новинки меню – айс-кофе "Кленовый пекан". Будут доступны напитки и на растительной основе – кокосовой или миндальной.Со временем меню "Кафе" будет меняться и дополняться другими позициями, посетители заведений также смогут воспользоваться предложениями программы лояльности в мобильном приложении сети, добавили в компании.

https://ria.ru/20220725/vkusno-1804720835.html

https://ria.ru/20220715/kartofel-1802583977.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)