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Формат кафе возобновит свою работу во "Вкусно — и точка" с 11 августа - РИА Новости, 04.08.2022
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Формат кафе возобновит свою работу во "Вкусно — и точка" с 11 августа
Формат кафе возобновит свою работу во "Вкусно — и точка" с 11 августа - РИА Новости, 04.08.2022
Формат кафе возобновит свою работу во "Вкусно — и точка" с 11 августа
Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" с 11 августа возобновит концепцию кафе в России, они начнут работу в тех точках, где были расположены... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:04
2022-08-04T14:04
экономика
россия
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" с 11 августа возобновит концепцию кафе в России, они начнут работу в тех точках, где были расположены ранее, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка"."На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях "Вкусно – и точка" возобновят свою работу концепции "Кафе". Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены и ранее. В меню "Кафе" вошел широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты. Для удобства гостей "Вкусно – и точка" перезапустила специальные предложения программы лояльности, которые позволят приобрести продукты "Кафе" по более выгодным ценам", - рассказали в компании.Там отметили, что начиная с 11 августа посетители "Кафе" смогут заказать как классические горячие и холодные напитки, включая позиции из специальной линейки, так и новинки меню – айс-кофе "Кленовый пекан". Будут доступны напитки и на растительной основе – кокосовой или миндальной.Со временем меню "Кафе" будет меняться и дополняться другими позициями, посетители заведений также смогут воспользоваться предложениями программы лояльности в мобильном приложении сети, добавили в компании.
https://ria.ru/20220725/vkusno-1804720835.html
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экономика, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
14:04 04.08.2022
 
Формат кафе возобновит свою работу во "Вкусно — и точка" с 11 августа

"Вкусно — и точка" возобновит работу концепции кафе в прежних локациях с 11 августа

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка"
Реклама сети ресторанов быстрого питания Вкусно — и точка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" с 11 августа возобновит концепцию кафе в России, они начнут работу в тех точках, где были расположены ранее, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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"На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях "Вкусно – и точка" возобновят свою работу концепции "Кафе". Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены и ранее. В меню "Кафе" вошел широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты. Для удобства гостей "Вкусно – и точка" перезапустила специальные предложения программы лояльности, которые позволят приобрести продукты "Кафе" по более выгодным ценам", - рассказали в компании.
Там отметили, что начиная с 11 августа посетители "Кафе" смогут заказать как классические горячие и холодные напитки, включая позиции из специальной линейки, так и новинки меню – айс-кофе "Кленовый пекан". Будут доступны напитки и на растительной основе – кокосовой или миндальной.
Со временем меню "Кафе" будет меняться и дополняться другими позициями, посетители заведений также смогут воспользоваться предложениями программы лояльности в мобильном приложении сети, добавили в компании.
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