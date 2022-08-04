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В России показали недорогой смартфон Vivo T1 со сверхбыстрой зарядкой - РИА Новости, 04.08.2022
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Наука
https://ria.ru/20220804/vivo-1807256135.html
В России показали недорогой смартфон Vivo T1 со сверхбыстрой зарядкой
В России показали недорогой смартфон Vivo T1 со сверхбыстрой зарядкой - РИА Новости, 04.08.2022
В России показали недорогой смартфон Vivo T1 со сверхбыстрой зарядкой
Компания Vivo объявила о запуске российских продаж смартфона T1. Недорогое устройство получило производительный чип, AMOLED-экран и быструю зарядку FlashCharge. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:47
2022-08-04T15:47
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технологии
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Компания Vivo объявила о запуске российских продаж смартфона T1. Недорогое устройство получило производительный чип, AMOLED-экран и быструю зарядку FlashCharge.Vivo T1 получил 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+. Устройство работает на процессоре Snapdragon 680 с накопителем на 128 ГБ и оперативной памятью в 6 ГБ. Последнюю можно расширить на 2 ГБ из постоянной. В T1 есть карта памяти, аудиоджек и собственная оболочка Funtouch OS 12, основанная на Android 12.Камерный блок состоит из трех камер: 50, 2 и 2 Мп. Основная поддерживает множество функций, в том числе и ночной режим и электронную стабилизацию. Vivo получил аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку FlashCharge мощностью 44 Вт, которая позволяет за 28 минут восстановить до 50 процентов емкости.С 4 августа 2022 года T1 поступает в продажу в цветах "Звездный путь" и "Таинственная галактика". При официальной стоимости смартфона в 22 999 рублей есть возможность сэкономить: в интернет-магазине Vivo модель можно приобрести по специальной цене 19 999 рублей.
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технологии, google android
15:47 04.08.2022
 

В России показали недорогой смартфон Vivo T1 со сверхбыстрой зарядкой

© VivoVivo T1
Vivo T1
© Vivo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Компания Vivo объявила о запуске российских продаж смартфона T1. Недорогое устройство получило производительный чип, AMOLED-экран и быструю зарядку FlashCharge.
Vivo T1 получил 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+. Устройство работает на процессоре Snapdragon 680 с накопителем на 128 ГБ и оперативной памятью в 6 ГБ. Последнюю можно расширить на 2 ГБ из постоянной. В T1 есть карта памяти, аудиоджек и собственная оболочка Funtouch OS 12, основанная на Android 12.
Камерный блок состоит из трех камер: 50, 2 и 2 Мп. Основная поддерживает множество функций, в том числе и ночной режим и электронную стабилизацию. Vivo получил аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку FlashCharge мощностью 44 Вт, которая позволяет за 28 минут восстановить до 50 процентов емкости.
С 4 августа 2022 года T1 поступает в продажу в цветах "Звездный путь" и "Таинственная галактика". При официальной стоимости смартфона в 22 999 рублей есть возможность сэкономить: в интернет-магазине Vivo модель можно приобрести по специальной цене 19 999 рублей.
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