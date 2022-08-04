https://ria.ru/20220804/vivo-1807256135.html

В России показали недорогой смартфон Vivo T1 со сверхбыстрой зарядкой

В России показали недорогой смартфон Vivo T1 со сверхбыстрой зарядкой - РИА Новости, 04.08.2022

В России показали недорогой смартфон Vivo T1 со сверхбыстрой зарядкой

Компания Vivo объявила о запуске российских продаж смартфона T1. Недорогое устройство получило производительный чип, AMOLED-экран и быструю зарядку FlashCharge. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:47

2022-08-04T15:47

2022-08-04T15:47

наука

технологии

google android

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807255560_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d1ef488f72ba7ea0159193b8ab25432.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Компания Vivo объявила о запуске российских продаж смартфона T1. Недорогое устройство получило производительный чип, AMOLED-экран и быструю зарядку FlashCharge.Vivo T1 получил 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+. Устройство работает на процессоре Snapdragon 680 с накопителем на 128 ГБ и оперативной памятью в 6 ГБ. Последнюю можно расширить на 2 ГБ из постоянной. В T1 есть карта памяти, аудиоджек и собственная оболочка Funtouch OS 12, основанная на Android 12.Камерный блок состоит из трех камер: 50, 2 и 2 Мп. Основная поддерживает множество функций, в том числе и ночной режим и электронную стабилизацию. Vivo получил аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку FlashCharge мощностью 44 Вт, которая позволяет за 28 минут восстановить до 50 процентов емкости.С 4 августа 2022 года T1 поступает в продажу в цветах "Звездный путь" и "Таинственная галактика". При официальной стоимости смартфона в 22 999 рублей есть возможность сэкономить: в интернет-магазине Vivo модель можно приобрести по специальной цене 19 999 рублей.

https://ria.ru/20220217/smartfon-1773335141.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, google android