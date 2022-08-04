https://ria.ru/20220804/vinnik-1807374042.html

Адвокат заявила об исчезновении россиянина Винника после прибытия в Грецию

Адвокат заявила об исчезновении россиянина Винника после прибытия в Грецию - РИА Новости, 05.08.2022

Адвокат заявила об исчезновении россиянина Винника после прибытия в Грецию

Россиянин Александр Винник, экстрадиции которого добивались США, исчез после прибытия в Грецию, ситуация похожа на насильственное похищение, заявила РИА Новости РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-04T23:52

2022-08-04T23:52

2022-08-05T02:29

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АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Россиянин Александр Винник, экстрадиции которого добивались США, исчез после прибытия в Грецию, ситуация похожа на насильственное похищение, заявила РИА Новости его греческий адвокат Зои Константопулу.В среду стало известно, что Винник вылетел из Франции в Грецию после того, как Следственная палата Апелляционного суда Парижа утвердила просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции Винника и окончании дела в отношении россиянина на территории Франции. Как сообщал адвокат Винника Фредерик Бело, далее россиянина передадут Греции в рамках греческого запроса на его экстрадицию, а Афины могут передать его Штатам.Константопулу добавила, что высокопоставленные лица, отвечающие за этот вопрос, скрываются."В этот момент Александр Винник, возможно, или находится внутри управления, и мне не дают доступа, или уже его насильно посадили в самолет на Соединенные Штаты Америки. Если что-то такое произошло, речь идет об одном из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности. Речь идет о похищении и насильственном исчезновении человека" - отметила она.По ее словам, в дело с 20 июля вмешался уполномоченный по правам человека и потребовал уважать процесс предоставления убежища и процесс ответа на запрос."Он был уведомлен министром юстиции, что тот знает о прошении Винником убежища. Если они взяли человека, который просит убежище, не дав ему встретиться с ответственными властями, исключив возможность его встречи со мной как его адвокатом, не допустив к нему представителей дипломатических властей - представители российского посольства ждали возле входа минимум три или четыре часа, чтобы пообщаться с ним - если произошло такое, то это один из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности. Речь идет об ужасающем процессе унижения греческого государства", - заявила адвокат.Винник находится в заключении пять лет. Его арестовали 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению американской стороны, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.В январе 2020 года россиянина экстрадировали во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным там обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.Соединенные Штаты 15 июля этого года отозвали свой запрос об экстрадиции Винника, направленный во Францию в 2020 году. По словам французского адвоката Винника Фредерика Бело, при помощи такого "обманного маневра" США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда он после будет как можно быстрее отправлен в Штаты.

https://ria.ru/20220702/vinnik-1799839114.html

https://ria.ru/20220728/vinnik-1805707248.html

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в мире, александр винник, дело александра винника, греция, россия, сша