https://ria.ru/20220804/vinnik-1807374042.html
Адвокат заявила об исчезновении россиянина Винника после прибытия в Грецию
Адвокат заявила об исчезновении россиянина Винника после прибытия в Грецию - РИА Новости, 05.08.2022
Адвокат заявила об исчезновении россиянина Винника после прибытия в Грецию
Россиянин Александр Винник, экстрадиции которого добивались США, исчез после прибытия в Грецию, ситуация похожа на насильственное похищение, заявила РИА Новости РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-04T23:52
2022-08-04T23:52
2022-08-05T02:29
в мире
александр винник
дело александра винника
греция
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АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Россиянин Александр Винник, экстрадиции которого добивались США, исчез после прибытия в Грецию, ситуация похожа на насильственное похищение, заявила РИА Новости его греческий адвокат Зои Константопулу.В среду стало известно, что Винник вылетел из Франции в Грецию после того, как Следственная палата Апелляционного суда Парижа утвердила просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции Винника и окончании дела в отношении россиянина на территории Франции. Как сообщал адвокат Винника Фредерик Бело, далее россиянина передадут Греции в рамках греческого запроса на его экстрадицию, а Афины могут передать его Штатам.Константопулу добавила, что высокопоставленные лица, отвечающие за этот вопрос, скрываются."В этот момент Александр Винник, возможно, или находится внутри управления, и мне не дают доступа, или уже его насильно посадили в самолет на Соединенные Штаты Америки. Если что-то такое произошло, речь идет об одном из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности. Речь идет о похищении и насильственном исчезновении человека" - отметила она.По ее словам, в дело с 20 июля вмешался уполномоченный по правам человека и потребовал уважать процесс предоставления убежища и процесс ответа на запрос."Он был уведомлен министром юстиции, что тот знает о прошении Винником убежища. Если они взяли человека, который просит убежище, не дав ему встретиться с ответственными властями, исключив возможность его встречи со мной как его адвокатом, не допустив к нему представителей дипломатических властей - представители российского посольства ждали возле входа минимум три или четыре часа, чтобы пообщаться с ним - если произошло такое, то это один из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности. Речь идет об ужасающем процессе унижения греческого государства", - заявила адвокат.Винник находится в заключении пять лет. Его арестовали 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению американской стороны, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.В январе 2020 года россиянина экстрадировали во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным там обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.Соединенные Штаты 15 июля этого года отозвали свой запрос об экстрадиции Винника, направленный во Францию в 2020 году. По словам французского адвоката Винника Фредерика Бело, при помощи такого "обманного маневра" США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда он после будет как можно быстрее отправлен в Штаты.
https://ria.ru/20220702/vinnik-1799839114.html
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в мире, александр винник, дело александра винника, греция, россия, сша
23:52 04.08.2022 (обновлено: 02:29 05.08.2022)
Адвокат заявила об исчезновении россиянина Винника после прибытия в Грецию
Адвокат назвала исчезновение россиянина Винника в Греции насильственным похищением
АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Россиянин Александр Винник, экстрадиции которого добивались США, исчез после прибытия в Грецию, ситуация похожа на насильственное похищение, заявила РИА Новости его греческий адвокат Зои Константопулу.
В среду стало известно, что Винник вылетел из Франции в Грецию после того, как Следственная палата Апелляционного суда Парижа
утвердила просьбу США
об отзыве запроса об экстрадиции Винника и окончании дела в отношении россиянина на территории Франции
. Как сообщал адвокат Винника Фредерик Бело, далее россиянина передадут Греции
в рамках греческого запроса на его экстрадицию, а Афины могут передать его Штатам.
"Мы находимся в полицейском управлении афинского аэропорта. Сейчас время - 23.05. Мы здесь с 16.30. Ответственные полицейские в течение двух с половиной часов пытались помешать мне пройти в управление, применяя силу. В итоге я прошла через другой вход. Они сказали, что не знают, где Александр Винник, что они никогда не проходил здесь, что не знают его имени, не знают где он находится. Что они не знают в общем ничего", - сказала Константопулу.
Константопулу добавила, что высокопоставленные лица, отвечающие за этот вопрос, скрываются.
"В этот момент Александр Винник
, возможно, или находится внутри управления, и мне не дают доступа, или уже его насильно посадили в самолет на Соединенные Штаты Америки. Если что-то такое произошло, речь идет об одном из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности. Речь идет о похищении и насильственном исчезновении человека" - отметила она.
По ее словам, в дело с 20 июля вмешался уполномоченный по правам человека и потребовал уважать процесс предоставления убежища и процесс ответа на запрос.
"Он был уведомлен министром юстиции, что тот знает о прошении Винником убежища. Если они взяли человека, который просит убежище, не дав ему встретиться с ответственными властями, исключив возможность его встречи со мной как его адвокатом, не допустив к нему представителей дипломатических властей - представители российского посольства ждали возле входа минимум три или четыре часа, чтобы пообщаться с ним - если произошло такое, то это один из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности. Речь идет об ужасающем процессе унижения греческого государства", - заявила адвокат.
Винник находится в заключении пять лет. Его арестовали 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению американской стороны, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
В январе 2020 года россиянина экстрадировали во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным там обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ
запретил экстрадицию россиянина в Грецию.
Соединенные Штаты 15 июля этого года отозвали свой запрос об экстрадиции Винника, направленный во Францию в 2020 году. По словам французского адвоката Винника Фредерика Бело, при помощи такого "обманного маневра" США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда он после будет как можно быстрее отправлен в Штаты.