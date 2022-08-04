https://ria.ru/20220804/vinnik-1807270921.html

Россиянин Винник вылетел из Франции в Грецию

Россиянин Винник вылетел из Франции в Грецию - РИА Новости, 04.08.2022

Россиянин Винник вылетел из Франции в Грецию

Александр Винник направляется из Франции в Грецию, сообщил РИА Новости французский адвокат россиянина Фредерик Бело. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:30

2022-08-04T16:30

2022-08-04T16:39

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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Александр Винник направляется из Франции в Грецию, сообщил РИА Новости французский адвокат россиянина Фредерик Бело."Александр Винник сел на самолет, который доставит его в Грецию", - сказал адвокат. В четверг Следственная палата Апелляционного суда Парижа утвердила просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции Винника и окончании дела в отношении россиянина на территории Франции. Как сообщал адвокат Бело, далее россиянина передадут Греции в рамках греческого запроса на его экстрадицию, а Греция может передать его США.Винник находится в заключении пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.США 15 июля этого года отозвали свой запрос об экстрадиции Винника, направленный во Францию в 2020 году. По словам французского адвоката Винника Фредерика Бело, при помощи такого "обманного маневра" США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда он после будет как можно быстрее отправлен в Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20220624/ukrainskiy-1798001444.html

https://ria.ru/20220603/moshennichestvo-1793017526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр винник, в мире, дело александра винника, франция, греция, россия, сша