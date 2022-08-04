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Винника везут в аэропорт, сообщил адвокат - РИА Новости, 04.08.2022
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Винника везут в аэропорт, сообщил адвокат
Винника везут в аэропорт, сообщил адвокат - РИА Новости, 04.08.2022
Винника везут в аэропорт, сообщил адвокат
Россиянина Александра Винника везут в аэропорт Парижа и могут сразу же по прибытии в Грецию из аэропорта Афин отправить в США, сообщила РИА Новости греческий... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:27
2022-08-04T15:43
в мире
александр винник
дело александра винника
греция
париж
сша
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АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Россиянина Александра Винника везут в аэропорт Парижа и могут сразу же по прибытии в Грецию из аэропорта Афин отправить в США, сообщила РИА Новости греческий адвокат Зои Константопулу."В данный момент Винника перевозят из парижской тюрьмы в аэропорт, чтобы отправить в Грецию и сразу же отправить его в Соединённые Штаты Америки. Его могут отправить уже сегодня", - сообщила Констатопулу после посещения Верховного суда Греции Ареопага."Его экстрадиция планируется сегодня, через несколько часов. Этим же самолётом, которым его доставят в Грецию, его могут отправить в США", - сказала адвокат.Она сообщила, что прибытие Винника в аэропорт ожидается около 18.30 часовПо ее словам, сегодня утром суд в Париже постановил освободить Винника, поскольку США отозвали ордер на его выдачу, направленный во Францию. Однако он был оставлен под стражей, поскольку действует американский ордер на экстрадицию, направленный в Грецию, сказала Константопулу.Она заявила о нарушении прав человека в деле Винника.Адвокат назвала дело "чисто политическим"."Греческое правительство просто подчиняется указаниям Америки вопреки своим международным обязательствам", - сказала она.
https://ria.ru/20220804/vinnik-1807172066.html
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в мире, александр винник, дело александра винника, греция, париж, сша
15:27 04.08.2022 (обновлено: 15:43 04.08.2022)
 
Винника везут в аэропорт, сообщил адвокат

Адвокат сообщил, что Винника везут в аэропорт и могут из Афин сразу отправить в США

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
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АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Россиянина Александра Винника везут в аэропорт Парижа и могут сразу же по прибытии в Грецию из аэропорта Афин отправить в США, сообщила РИА Новости греческий адвокат Зои Константопулу.
"В данный момент Винника перевозят из парижской тюрьмы в аэропорт, чтобы отправить в Грецию и сразу же отправить его в Соединённые Штаты Америки. Его могут отправить уже сегодня", - сообщила Констатопулу после посещения Верховного суда Греции Ареопага.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:38
Суд в Париже утвердил просьбу США об отзыве запроса экстрадиции Винника
"Его экстрадиция планируется сегодня, через несколько часов. Этим же самолётом, которым его доставят в Грецию, его могут отправить в США", - сказала адвокат.
Она сообщила, что прибытие Винника в аэропорт ожидается около 18.30 часов
По ее словам, сегодня утром суд в Париже постановил освободить Винника, поскольку США отозвали ордер на его выдачу, направленный во Францию. Однако он был оставлен под стражей, поскольку действует американский ордер на экстрадицию, направленный в Грецию, сказала Константопулу.
Она заявила о нарушении прав человека в деле Винника.
Адвокат назвала дело "чисто политическим".
"Греческое правительство просто подчиняется указаниям Америки вопреки своим международным обязательствам", - сказала она.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:45
Винника освободили по делу об экстрадиции в США
 
В миреАлександр ВинникДело Александра ВинникаГрецияПарижСША
 
 
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