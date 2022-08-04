https://ria.ru/20220804/vinnik-1807248044.html

Винника везут в аэропорт, сообщил адвокат

Винника везут в аэропорт, сообщил адвокат - РИА Новости, 04.08.2022

Винника везут в аэропорт, сообщил адвокат

Россиянина Александра Винника везут в аэропорт Парижа и могут сразу же по прибытии в Грецию из аэропорта Афин отправить в США, сообщила РИА Новости греческий... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:27

2022-08-04T15:27

2022-08-04T15:43

в мире

александр винник

дело александра винника

греция

париж

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АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Россиянина Александра Винника везут в аэропорт Парижа и могут сразу же по прибытии в Грецию из аэропорта Афин отправить в США, сообщила РИА Новости греческий адвокат Зои Константопулу."В данный момент Винника перевозят из парижской тюрьмы в аэропорт, чтобы отправить в Грецию и сразу же отправить его в Соединённые Штаты Америки. Его могут отправить уже сегодня", - сообщила Констатопулу после посещения Верховного суда Греции Ареопага."Его экстрадиция планируется сегодня, через несколько часов. Этим же самолётом, которым его доставят в Грецию, его могут отправить в США", - сказала адвокат.Она сообщила, что прибытие Винника в аэропорт ожидается около 18.30 часовПо ее словам, сегодня утром суд в Париже постановил освободить Винника, поскольку США отозвали ордер на его выдачу, направленный во Францию. Однако он был оставлен под стражей, поскольку действует американский ордер на экстрадицию, направленный в Грецию, сказала Константопулу.Она заявила о нарушении прав человека в деле Винника.Адвокат назвала дело "чисто политическим"."Греческое правительство просто подчиняется указаниям Америки вопреки своим международным обязательствам", - сказала она.

https://ria.ru/20220804/vinnik-1807172066.html

https://ria.ru/20220804/vinnik-1807173718.html

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париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр винник, дело александра винника, греция, париж, сша