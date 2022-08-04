https://ria.ru/20220804/vinnik-1807173718.html

Винника освободили по делу об экстрадиции в США

Винника освободили по делу об экстрадиции в США - РИА Новости, 04.08.2022

Винника освободили по делу об экстрадиции в США

Апелляционный суд Парижа освободил Александра Винника в рамках дела об экстрадиции в США, однако по договоренности властей его снова заключат под стражу по... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:45

2022-08-04T11:45

2022-08-04T12:45

в мире

александр винник

греция

сша

франция

европейский суд по правам человека (еспч)

интерпол

дело александра винника

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ПАРИЖ, 4 авг — РИА Новости, Анастасия Иванова. Апелляционный суд Парижа освободил Александра Винника в рамках дела об экстрадиции в США, однако по договоренности властей его снова заключат под стражу по другому делу, уже в Греции, сообщил РИА Новости французский адвокат россиянина Фредерик Бело."Александр Винник, скорее всего, уже сегодня будет передан Греции. В сопровождении французских полицейских и, вероятно, представителей Интерпола его посадят на самолет в Грецию", — отметил юрист.По его словам, вскоре россиянина вывезут в Калифорнию.В четверг Следственная палата Апелляционного суда Парижа утвердила просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции Винника и окончании дела против него на территории Франции.Винник находится в заключении пять лет. Он арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, как утверждается, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.В январе 2020 года россиянина экстрадировали во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным французской стороной обвинениям и осудил по одному американскому на пять лет. Причем местный суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако предприниматель оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако ЕСПЧ это запретил.

https://ria.ru/20220728/vinnik-1805707248.html

https://ria.ru/20211116/kiberprestupleniya-1759350877.html

греция

сша

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр винник, греция, сша, франция, европейский суд по правам человека (еспч), интерпол, дело александра винника