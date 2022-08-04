11:45 04.08.2022 (обновлено: 12:45 04.08.2022)
Винника освободили по делу об экстрадиции в США
Винника освободили по делу об экстрадиции в США, но заключили под стражу по запросу Греции
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 авг — РИА Новости, Анастасия Иванова. Апелляционный суд Парижа освободил Александра Винника в рамках дела об экстрадиции в США, однако по договоренности властей его снова заключат под стражу по другому делу, уже в Греции, сообщил РИА Новости французский адвокат россиянина Фредерик Бело.
"Александр Винник, скорее всего, уже сегодня будет передан Греции. В сопровождении французских полицейских и, вероятно, представителей Интерпола его посадят на самолет в Грецию", — отметил юрист.
По его словам, вскоре россиянина вывезут в Калифорнию.
Винник находится в заключении пять лет. Он арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, как утверждается, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
В январе 2020 года россиянина экстрадировали во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным французской стороной обвинениям и осудил по одному американскому на пять лет. Причем местный суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако предприниматель оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако ЕСПЧ это запретил.
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