https://ria.ru/20220804/vinnik-1807172066.html

Суд в Париже утвердил просьбу США об отзыве запроса экстрадиции Винника

Суд в Париже утвердил просьбу США об отзыве запроса экстрадиции Винника - РИА Новости, 04.08.2022

Суд в Париже утвердил просьбу США об отзыве запроса экстрадиции Винника

Следственная палата Апелляционного суда Парижа в четверг утвердила просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции Александра Винника и окончании дела в отношении... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:38

2022-08-04T11:38

2022-08-04T11:58

дело александра винника

в мире

сша

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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Следственная палата Апелляционного суда Парижа в четверг утвердила просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции Александра Винника и окончании дела в отношении россиянина на территории Франции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В четверг в Следственной палате апелляционного суда Парижа состоялось заседание по делу об экстрадиции Винника в США.При этом, как ранее сообщал французский адвокат россиянина Фредерик Бело, фактически Винник освобожден не будет, потому что после оглашения решения его должны будут сразу же взять под стражу для передачи Греции.Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник остается в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США. Однако ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию. -0-

https://ria.ru/20220803/vinnik-1807096079.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дело александра винника, в мире, сша