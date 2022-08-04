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Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников - РИА Новости, 04.08.2022
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Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников
Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников - РИА Новости, 04.08.2022
Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:49
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общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях РФ, прилегающим к районам спецоперации на Украине.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Инициатива, как отмечалось ранее, была подготовлена для установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории РФ, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года.
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общество, россия, владимир путин
09:49 04.08.2022 (обновлено: 09:55 04.08.2022)
 
Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников

Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для пограничников

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничной службы ФСБ РФ
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях РФ, прилегающим к районам спецоперации на Украине.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
28 июля, 17:00Новости Подмосковья
Жители МО смогут получить звание ветерана труда онлайн
Инициатива, как отмечалось ранее, была подготовлена для установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории РФ, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года.
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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