https://ria.ru/20220804/veteran-1807142010.html
Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников
Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников - РИА Новости, 04.08.2022
Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:49
2022-08-04T09:49
2022-08-04T09:55
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788439772_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_41e0131fc4e6bfdf1ba383e866bae086.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях РФ, прилегающим к районам спецоперации на Украине.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Инициатива, как отмечалось ранее, была подготовлена для установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории РФ, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20220728/geroitruda-1805644603.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788439772_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f38ff4a9167566c17177c72a34594ff6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
09:49 04.08.2022 (обновлено: 09:55 04.08.2022)
Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников
Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для пограничников