https://ria.ru/20220804/veteran-1807142010.html

Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников

Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников - РИА Новости, 04.08.2022

Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T09:49

2022-08-04T09:49

2022-08-04T09:55

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях РФ, прилегающим к районам спецоперации на Украине.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Инициатива, как отмечалось ранее, была подготовлена для установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории РФ, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20220728/geroitruda-1805644603.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин