https://ria.ru/20220804/vesta-1807251489.html
"АвтоВАЗ" вернет производство Lada Vesta в Тольятти
"АвтоВАЗ" вернет производство Lada Vesta в Тольятти - РИА Новости, 04.08.2022
"АвтоВАЗ" вернет производство Lada Vesta в Тольятти
"АвтоВАЗ" переносит производство автомобиля Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года, говорится в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:54
2022-08-04T15:54
2022-08-04T15:54
экономика
авто
ижевск
тольятти
автоваз
lada vesta
самарская область
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" переносит производство автомобиля Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года, говорится в сообщении компании."АвтоВАЗ" в рамках создания новой стратегии развития компании принимает первые решения по изменению индустриальной политики и использованию производственных площадок в Тольятти и Ижевске… В частности, совет директоров АО "АвтоВАЗ" утвердил решение по переносу производства автомобилей семейства Lada Vesta на основную площадку в Тольятти – на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час", - отмечается в сообщении. "Рестарт производства Lada Vesta запланирован на начало весны 2023 года", - добавил автопроизводитель.В "АвтоВАЗе" пояснили, что, исходя из задач, поставленных перед компанией акционерами, и прогноза развития российского авторынка в 2023 году, производительность "Лада-Ижевск" (до 32 автомобилей в час) будет недостаточной для удовлетворения спроса. Также решение о переносе производства поможет обеспечить занятость для всего 42-тысячного коллектива "АвтоВАЗа", минимизировать производственные и логистические расходы, уверены в компании.На заводе продолжится выпуск комплектующих для Lada Vesta (в частности, штамповочное производство, производство пластика) и сохранятся сервисные функции. Более того - на площадке будет организовано производство электромобиля Lada e-Lagrus. Детали проекта компания пока не раскрывает. Как ранее сообщали в "АвтоВАЗе", компания столкнулась с трудностями с поставками комплектующих для Lada Vesta. Производство модели на заводе в Ижевске в связи с этим было приостановлено еще в апреле."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220803/avtovaz-1806830122.html
https://ria.ru/20220726/avtovaz-1805006838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, ижевск, тольятти, автоваз, lada vesta, самарская область
"АвтоВАЗ" вернет производство Lada Vesta в Тольятти
"АвтоВАЗ" перенесет производство Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" переносит производство автомобиля Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года, говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ
" в рамках создания новой стратегии развития компании принимает первые решения по изменению индустриальной политики и использованию производственных площадок в Тольятти
и Ижевске
… В частности, совет директоров АО "АвтоВАЗ" утвердил решение по переносу производства автомобилей семейства Lada
Vesta на основную площадку в Тольятти – на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час", - отмечается в сообщении. "Рестарт производства Lada Vesta запланирован на начало весны 2023 года", - добавил автопроизводитель.
В "АвтоВАЗе" пояснили, что, исходя из задач, поставленных перед компанией акционерами, и прогноза развития российского авторынка в 2023 году, производительность "Лада-Ижевск" (до 32 автомобилей в час) будет недостаточной для удовлетворения спроса. Также решение о переносе производства поможет обеспечить занятость для всего 42-тысячного коллектива "АвтоВАЗа", минимизировать производственные и логистические расходы, уверены в компании.
На заводе продолжится выпуск комплектующих для Lada Vesta (в частности, штамповочное производство, производство пластика) и сохранятся сервисные функции. Более того - на площадке будет организовано производство электромобиля Lada e-Lagrus. Детали проекта компания пока не раскрывает. Как ранее сообщали в "АвтоВАЗе", компания столкнулась с трудностями с поставками комплектующих для Lada Vesta. Производство модели на заводе в Ижевске в связи с этим было приостановлено еще в апреле.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault
в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге
. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).