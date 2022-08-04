https://ria.ru/20220804/vertolet-1807259800.html
Вертолет Ка-32 вылетел для проливки очага возгорания на складе Ozon в Истре
Вертолет Ка-32 вылетел для проливки очага возгорания на складе Ozon в Истре - РИА Новости, 04.08.2022
Вертолет Ка-32 вылетел для проливки очага возгорания на складе Ozon в Истре
Вертолет Ка-32 московского авиационного центра (МАЦ) вылетел для проливки очага возгорания на складе Ozon в Подмосковье, сообщает в Telegram-канале департамент... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:01
2022-08-04T16:01
2022-08-04T16:01
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ozon
пожар на складе ozon в подмосковье
гочсипб
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вертолет Ка-32 московского авиационного центра (МАЦ) вылетел для проливки очага возгорания на складе Ozon в Подмосковье, сообщает в Telegram-канале департамент столичного ГОЧСиПБ."Из-за обрушения конструкций наземные экстренные службы не могут подобраться к очагу возгорания. Было принято решение о привлечении авиации", - говорится в сообщении.Отмечается, что на помощь пожарным вылетел вертолет московского авиацентра Ка-32А, оборудованный водосливным устройством емкостью 5 тонн. В район ЧП также направлен топливозаправщик МАЦ.В департаменте напомнили, что накануне экипажи двух вертолетов авиацентра сбросили на очаги пожара на складе Ozon в общей сложности 625 тонн воды.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара.
https://ria.ru/20220804/pozhar-1807204925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ozon, пожар на складе ozon в подмосковье, гочсипб