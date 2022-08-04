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ЦБ введет дополнительные меры по девалютизации - РИА Новости, 04.08.2022
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ЦБ введет дополнительные меры по девалютизации
ЦБ введет дополнительные меры по девалютизации - РИА Новости, 04.08.2022
ЦБ введет дополнительные меры по девалютизации
Банк России посодействует "ускорению естественного процесса девалютизации" и намерен ввести дополнительные меры для сокращения количества банковских операций в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:00
2022-08-04T15:16
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Банк России посодействует "ускорению естественного процесса девалютизации" и намерен ввести дополнительные меры для сокращения количества банковских операций в "токсичных" валютах. Об этом говорится в материалах регулятора."В сложившихся условиях постепенный отказ от использования валют недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте представляется неизбежным процессом. Банк России будет способствовать ускорению естественного процесса девалютизации банковских операций путем введения дополнительных регуляторных мер", — говорится в докладе ЦБ, который планируют обсудить с участниками рынка и экспертами.Многие западные государства с начала военной операции на Украине заморозили иностранные активы государства и российских банков, а также ограничили для них возможность проводить платежи в резервных валютах. Регулятор отмечает, что такие валюты стали "токсичными" для использования и в международном, и во внутреннем обороте.Так, ЦБ рассматривает возможность добавить новые надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам, которые будут зависеть от эмитента валюты и от его статуса "дружественного" или "недружественного" России государства.Кроме того, регулятор оценит целесообразность применения повышенных нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в "токсичных" валютах. Постепенный отказ от них, считают в Банке России, должен происходить равномерно по обеим сторонам балансов.В документе не исключается, что меры впоследствии распространят и на небанковские финансовые организации.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
12:00 04.08.2022 (обновлено: 15:16 04.08.2022)
 
ЦБ введет дополнительные меры по девалютизации

ЦБ введет дополнительные меры по сокращению операций банков в долларах и евро

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Банк России посодействует "ускорению естественного процесса девалютизации" и намерен ввести дополнительные меры для сокращения количества банковских операций в "токсичных" валютах. Об этом говорится в материалах регулятора.
"В сложившихся условиях постепенный отказ от использования валют недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте представляется неизбежным процессом. Банк России будет способствовать ускорению естественного процесса девалютизации банковских операций путем введения дополнительных регуляторных мер", — говорится в докладе ЦБ, который планируют обсудить с участниками рынка и экспертами.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
12:18
ЦБ призвал выдать госкомпаниям директивы о переводе недружественных валют
Многие западные государства с начала военной операции на Украине заморозили иностранные активы государства и российских банков, а также ограничили для них возможность проводить платежи в резервных валютах. Регулятор отмечает, что такие валюты стали "токсичными" для использования и в международном, и во внутреннем обороте.
Так, ЦБ рассматривает возможность добавить новые надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам, которые будут зависеть от эмитента валюты и от его статуса "дружественного" или "недружественного" России государства.
Кроме того, регулятор оценит целесообразность применения повышенных нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в "токсичных" валютах. Постепенный отказ от них, считают в Банке России, должен происходить равномерно по обеим сторонам балансов.
В документе не исключается, что меры впоследствии распространят и на небанковские финансовые организации.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
12:41
Центробанк призвал вернуться к публикации отчетности банков и компаний
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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