https://ria.ru/20220804/valyuta-1807179304.html

ЦБ введет дополнительные меры по девалютизации

ЦБ введет дополнительные меры по девалютизации - РИА Новости, 04.08.2022

ЦБ введет дополнительные меры по девалютизации

Банк России посодействует "ускорению естественного процесса девалютизации" и намерен ввести дополнительные меры для сокращения количества банковских операций в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:00

2022-08-04T12:00

2022-08-04T15:16

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Банк России посодействует "ускорению естественного процесса девалютизации" и намерен ввести дополнительные меры для сокращения количества банковских операций в "токсичных" валютах. Об этом говорится в материалах регулятора."В сложившихся условиях постепенный отказ от использования валют недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте представляется неизбежным процессом. Банк России будет способствовать ускорению естественного процесса девалютизации банковских операций путем введения дополнительных регуляторных мер", — говорится в докладе ЦБ, который планируют обсудить с участниками рынка и экспертами.Многие западные государства с начала военной операции на Украине заморозили иностранные активы государства и российских банков, а также ограничили для них возможность проводить платежи в резервных валютах. Регулятор отмечает, что такие валюты стали "токсичными" для использования и в международном, и во внутреннем обороте.Так, ЦБ рассматривает возможность добавить новые надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам, которые будут зависеть от эмитента валюты и от его статуса "дружественного" или "недружественного" России государства.Кроме того, регулятор оценит целесообразность применения повышенных нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в "токсичных" валютах. Постепенный отказ от них, считают в Банке России, должен происходить равномерно по обеим сторонам балансов.В документе не исключается, что меры впоследствии распространят и на небанковские финансовые организации.

https://ria.ru/20220804/valyuta-1807185648.html

https://ria.ru/20220804/tsentrobank-1807195679.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)