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Украина потребовала семикратного возмещения "ущерба от спецоперации" - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/ukraina-1807364430.html
Украина потребовала семикратного возмещения "ущерба от спецоперации"
Украина потребовала семикратного возмещения "ущерба от спецоперации" - РИА Новости, 05.08.2022
Украина потребовала семикратного возмещения "ущерба от спецоперации"
Киевская школа экономики опубликовала аналитический отчет, в котором оценила ущерб от российской спецоперации и подсчитала желаемую сумму на восстановление. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-04T22:19
2022-08-05T02:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
денис шмыгаль
тимофей милованов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Киевская школа экономики опубликовала аналитический отчет, в котором оценила ущерб от российской спецоперации и подсчитала желаемую сумму на восстановление.Специалисты учебного заведения оценили экономические потери Украины в 108 миллиардов долларов, однако в качестве необходимой на восстановление страны суммы назвали 750 миллиардов долларов, что совпало с цифрами, ранее озвученными премьером Денисом Шмыгалем.При этом экономисты заявили, что Киеву нужно как минимум 185 миллиардов долларов, чтобы "восстановить лучше, чем было" — такой принцип был введен на Всемирном экономическом форуме. Из этой суммы 75 миллиардов украинцы намерены потратить на строительство жилья, около 42 — на инфраструктуру, оставшуюся часть — на сельскохозяйственные и промышленные мощности.В прошлом месяце советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Украине каждый год нужно по 100 миллиардов долларов на восстановление страны. До этого премьер Денис Шмыгаль назвал в качестве желаемой суммы 750 миллиардов, которые, по его убеждению, должны быть получены от России, в том числе за счет конфискованных активов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, россия, украина, денис шмыгаль, тимофей милованов
22:19 04.08.2022 (обновлено: 02:07 05.08.2022)
 
Украина потребовала семикратного возмещения "ущерба от спецоперации"

Киевская школа экономики: для восстановления Украины необходимо 750 миллиардов долларов

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Киевская школа экономики опубликовала аналитический отчет, в котором оценила ущерб от российской спецоперации и подсчитала желаемую сумму на восстановление.
Специалисты учебного заведения оценили экономические потери Украины в 108 миллиардов долларов, однако в качестве необходимой на восстановление страны суммы назвали 750 миллиардов долларов, что совпало с цифрами, ранее озвученными премьером Денисом Шмыгалем.
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При этом экономисты заявили, что Киеву нужно как минимум 185 миллиардов долларов, чтобы "восстановить лучше, чем было" — такой принцип был введен на Всемирном экономическом форуме. Из этой суммы 75 миллиардов украинцы намерены потратить на строительство жилья, около 42 — на инфраструктуру, оставшуюся часть — на сельскохозяйственные и промышленные мощности.
В прошлом месяце советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Украине каждый год нужно по 100 миллиардов долларов на восстановление страны. До этого премьер Денис Шмыгаль назвал в качестве желаемой суммы 750 миллиардов, которые, по его убеждению, должны быть получены от России, в том числе за счет конфискованных активов.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДенис ШмыгальТимофей Милованов
 
 
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