https://ria.ru/20220804/ukraina-1807254541.html

В Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов

В Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов - РИА Новости, 04.08.2022

В Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов

Российские специалисты нашли в медицинском центре "Фармбиотрест" в освобожденном Рубежном в ЛНР доказательства того, что на Украине несколько лет проводились... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:41

2022-08-04T15:41

2022-08-04T15:47

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские специалисты нашли в медицинском центре "Фармбиотрест" в освобожденном Рубежном в ЛНР доказательства того, что на Украине несколько лет проводились клинические испытания незарегистрированных препаратов с потенциально опасными побочными эффектами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."В лаборатории медицинского центра "Фармбиотест", расположенного по адресу: ул. Почаевская, дом 9, были обнаружены документы, подтверждающие, что на Украине на протяжении нескольких лет проводились исследования в интересах, так называемой, "Биг Фармы", - сказал Кириллов на брифинге."На местных жителях осуществлялись клинические испытания незарегистрированных препаратов, потенциально обладающих серьезными побочными эффектами", - добавил он.Начальник войск РХБЗ уточнил, что медцентр, где найдены доказательства, находится в населенном пункте Рубежное в ЛНР, который был освобожден несколько дней назад в ходе специальной военной операции.Кириллов рассказал, что российские специалисты обследовали помещения этого центра и нашли свидетельства того, что западные заказчики регулярно его посещали. Они были допущены ко всем этапам исследовательского процесса, а для удобства надписи на оборудовании, названий кабинетов и рабочей документации были продублированы на английском языке.

https://ria.ru/20220531/preparaty-1791913709.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/biolaboratoriya-1791227912.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рубежное, украина, луганская народная республика, войска рхбз