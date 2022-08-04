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В Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов - РИА Новости, 04.08.2022
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В Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов
В Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов - РИА Новости, 04.08.2022
В Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов
Российские специалисты нашли в медицинском центре "Фармбиотрест" в освобожденном Рубежном в ЛНР доказательства того, что на Украине несколько лет проводились... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:41
2022-08-04T15:47
в мире
рубежное
украина
луганская народная республика
войска рхбз
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские специалисты нашли в медицинском центре "Фармбиотрест" в освобожденном Рубежном в ЛНР доказательства того, что на Украине несколько лет проводились клинические испытания незарегистрированных препаратов с потенциально опасными побочными эффектами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."В лаборатории медицинского центра "Фармбиотест", расположенного по адресу: ул. Почаевская, дом 9, были обнаружены документы, подтверждающие, что на Украине на протяжении нескольких лет проводились исследования в интересах, так называемой, "Биг Фармы", - сказал Кириллов на брифинге."На местных жителях осуществлялись клинические испытания незарегистрированных препаратов, потенциально обладающих серьезными побочными эффектами", - добавил он.Начальник войск РХБЗ уточнил, что медцентр, где найдены доказательства, находится в населенном пункте Рубежное в ЛНР, который был освобожден несколько дней назад в ходе специальной военной операции.Кириллов рассказал, что российские специалисты обследовали помещения этого центра и нашли свидетельства того, что западные заказчики регулярно его посещали. Они были допущены ко всем этапам исследовательского процесса, а для удобства надписи на оборудовании, названий кабинетов и рабочей документации были продублированы на английском языке.
https://ria.ru/20220531/preparaty-1791913709.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220527/biolaboratoriya-1791227912.html
рубежное
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в мире, рубежное, украина, луганская народная республика, войска рхбз
15:41 04.08.2022 (обновлено: 15:47 04.08.2022)
 
В Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов

Минобороны: в Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкСотрудницы лаборатории
Сотрудницы лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Сотрудницы лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские специалисты нашли в медицинском центре "Фармбиотрест" в освобожденном Рубежном в ЛНР доказательства того, что на Украине несколько лет проводились клинические испытания незарегистрированных препаратов с потенциально опасными побочными эффектами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В лаборатории медицинского центра "Фармбиотест", расположенного по адресу: ул. Почаевская, дом 9, были обнаружены документы, подтверждающие, что на Украине на протяжении нескольких лет проводились исследования в интересах, так называемой, "Биг Фармы", - сказал Кириллов на брифинге.
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"На местных жителях осуществлялись клинические испытания незарегистрированных препаратов, потенциально обладающих серьезными побочными эффектами", - добавил он.
Начальник войск РХБЗ уточнил, что медцентр, где найдены доказательства, находится в населенном пункте Рубежное в ЛНР, который был освобожден несколько дней назад в ходе специальной военной операции.
Кириллов рассказал, что российские специалисты обследовали помещения этого центра и нашли свидетельства того, что западные заказчики регулярно его посещали. Они были допущены ко всем этапам исследовательского процесса, а для удобства надписи на оборудовании, названий кабинетов и рабочей документации были продублированы на английском языке.
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В миреРубежноеУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВойска РХБЗ
 
 
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