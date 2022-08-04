https://ria.ru/20220804/ukraina-1807254541.html
В Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов
В Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов - РИА Новости, 04.08.2022
В Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов
Российские специалисты нашли в медицинском центре "Фармбиотрест" в освобожденном Рубежном в ЛНР доказательства того, что на Украине несколько лет проводились... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:41
2022-08-04T15:41
2022-08-04T15:47
в мире
рубежное
украина
луганская народная республика
войска рхбз
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские специалисты нашли в медицинском центре "Фармбиотрест" в освобожденном Рубежном в ЛНР доказательства того, что на Украине несколько лет проводились клинические испытания незарегистрированных препаратов с потенциально опасными побочными эффектами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."В лаборатории медицинского центра "Фармбиотест", расположенного по адресу: ул. Почаевская, дом 9, были обнаружены документы, подтверждающие, что на Украине на протяжении нескольких лет проводились исследования в интересах, так называемой, "Биг Фармы", - сказал Кириллов на брифинге."На местных жителях осуществлялись клинические испытания незарегистрированных препаратов, потенциально обладающих серьезными побочными эффектами", - добавил он.Начальник войск РХБЗ уточнил, что медцентр, где найдены доказательства, находится в населенном пункте Рубежное в ЛНР, который был освобожден несколько дней назад в ходе специальной военной операции.Кириллов рассказал, что российские специалисты обследовали помещения этого центра и нашли свидетельства того, что западные заказчики регулярно его посещали. Они были допущены ко всем этапам исследовательского процесса, а для удобства надписи на оборудовании, названий кабинетов и рабочей документации были продублированы на английском языке.
https://ria.ru/20220531/preparaty-1791913709.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220527/biolaboratoriya-1791227912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рубежное, украина, луганская народная республика, войска рхбз
15:41 04.08.2022 (обновлено: 15:47 04.08.2022)
В Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов
Минобороны: в Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов