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На Украине уволили руководителей предприятий по торговле вооружениями - РИА Новости, 04.08.2022
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На Украине уволили руководителей предприятий по торговле вооружениями
На Украине уволили руководителей предприятий по торговле вооружениями - РИА Новости, 04.08.2022
На Украине уволили руководителей предприятий по торговле вооружениями
Министр обороны Украины Алексей Резников уволил руководителей госпредприятий "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", которые специализируются на экспорте и... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:12
2022-08-04T15:12
алексей резников
укрспецэкспорт
министерство обороны украины
в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников уволил руководителей госпредприятий "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", которые специализируются на экспорте и импорте вооружения."Министр обороны Алексей Резников уволил руководителей крупнейших госпредприятий по торговле вооружениями. Вадима Ноздрю сняли с должности гендиректора "Укрспецэкспорта" и Евгения Ларина - с должности директора "Спецтехноэкспорта", - сообщает издание "Цензор" и публикует указы.По информации издания, увольнения связаны с недовольством высшего руководства минобороны Украины выполнением контрактов на импорт критически важного вооружения."Укрспецэкспорт" - госкомпания, занимающаяся экспортом и импортом продукции и услуг военного и двойного назначения.Основным видом деятельности украинской госкомпании "Спецтехноэкспорт" являются экспортно-импортные операции на рынке вооружений.
https://ria.ru/20220729/lavrov-1805987477.html
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алексей резников, укрспецэкспорт, министерство обороны украины, в мире
15:12 04.08.2022
 
На Украине уволили руководителей предприятий по торговле вооружениями

Министр обороны Украины уволил руководителей предприятий по торговле вооружениями

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников уволил руководителей госпредприятий "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", которые специализируются на экспорте и импорте вооружения.
"Министр обороны Алексей Резников уволил руководителей крупнейших госпредприятий по торговле вооружениями. Вадима Ноздрю сняли с должности гендиректора "Укрспецэкспорта" и Евгения Ларина - с должности директора "Спецтехноэкспорта", - сообщает издание "Цензор" и публикует указы.
Сергей Лавров и Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 20:53
Лавров заявил Блинкену, что поставки оружия Украине затягивают конфликт
По информации издания, увольнения связаны с недовольством высшего руководства минобороны Украины выполнением контрактов на импорт критически важного вооружения.
"Укрспецэкспорт" - госкомпания, занимающаяся экспортом и импортом продукции и услуг военного и двойного назначения.
Основным видом деятельности украинской госкомпании "Спецтехноэкспорт" являются экспортно-импортные операции на рынке вооружений.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 12:54В мире
Генпрокурор РФ: поставляемое на Украину оружие появилось на черном рынке
 
Алексей РезниковУкрспецэкспортМинистерство обороны УкраиныВ мире
 
 
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