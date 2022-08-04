https://ria.ru/20220804/ukraina-1807243974.html

На Украине уволили руководителей предприятий по торговле вооружениями

На Украине уволили руководителей предприятий по торговле вооружениями - РИА Новости, 04.08.2022

На Украине уволили руководителей предприятий по торговле вооружениями

Министр обороны Украины Алексей Резников уволил руководителей госпредприятий "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", которые специализируются на экспорте и... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:12

2022-08-04T15:12

2022-08-04T15:12

алексей резников

укрспецэкспорт

министерство обороны украины

в мире

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников уволил руководителей госпредприятий "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", которые специализируются на экспорте и импорте вооружения."Министр обороны Алексей Резников уволил руководителей крупнейших госпредприятий по торговле вооружениями. Вадима Ноздрю сняли с должности гендиректора "Укрспецэкспорта" и Евгения Ларина - с должности директора "Спецтехноэкспорта", - сообщает издание "Цензор" и публикует указы.По информации издания, увольнения связаны с недовольством высшего руководства минобороны Украины выполнением контрактов на импорт критически важного вооружения."Укрспецэкспорт" - госкомпания, занимающаяся экспортом и импортом продукции и услуг военного и двойного назначения.Основным видом деятельности украинской госкомпании "Спецтехноэкспорт" являются экспортно-импортные операции на рынке вооружений.

https://ria.ru/20220729/lavrov-1805987477.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220728/oruzhie-1805542590.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей резников, укрспецэкспорт, министерство обороны украины, в мире