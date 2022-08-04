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Украинские военные обстреляли фермерское хозяйство в Каменке-Днепровской
Украинские военные обстреляли фермерское хозяйство в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские военные обстреляли фермерское хозяйство в Каменке-Днепровской
Украинские войска нанесли артиллерийский удар снарядами американского производства по фермерскому хозяйству населенного пункта Каменка-Днестровская в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:21
2022-08-04T13:21
2022-08-04T13:43
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 4 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар снарядами американского производства по фермерскому хозяйству населенного пункта Каменка-Днестровская в Запорожской области, говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации города Энергодар."Сегодня около 4 часов утра под артиллерийский обстрел со стороны украинских карателей попало крестьянско-фермерское хозяйство в г. Каменка-Днепровская. В результате разрыва артиллерийских снарядов повреждения получила ЛЭП, административное здание, два сельскохозяйственных трактора и хозпостройка", - говорится в сообщении.Уточняется, что при осмотре поврежденной инфраструктуры были обнаружены осколки артиллерийского снаряда с маркировкой, принадлежащей армии США."Данный факт в очередной раз подтверждает использование украинскими боевиками поставляемого странами Запада вооружения против мирного населения. Напоминаем, что все случаи обстрелов мирного населения со стороны украинских военных преступников документируются и будут использованы для подачи исков в международные суды", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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в мире, украина, сша
13:21 04.08.2022 (обновлено: 13:43 04.08.2022)
Украинские военные обстреляли фермерское хозяйство в Каменке-Днепровской
ВСУ нанесли удар американскими артснарядами по фермерскому хозяйству в Каменке-Днепровской
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 4 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар снарядами американского производства по фермерскому хозяйству населенного пункта Каменка-Днестровская в Запорожской области, говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации города Энергодар.
"Сегодня около 4 часов утра под артиллерийский обстрел со стороны украинских карателей попало крестьянско-фермерское хозяйство в г. Каменка-Днепровская. В результате разрыва артиллерийских снарядов повреждения получила ЛЭП, административное здание, два сельскохозяйственных трактора и хозпостройка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при осмотре поврежденной инфраструктуры были обнаружены осколки артиллерийского снаряда с маркировкой, принадлежащей армии США
.
"Данный факт в очередной раз подтверждает использование украинскими боевиками поставляемого странами Запада вооружения против мирного населения. Напоминаем, что все случаи обстрелов мирного населения со стороны украинских военных преступников документируются и будут использованы для подачи исков в международные суды", - говорится в сообщении.