https://ria.ru/20220804/ukraina-1807208403.html

Украинские военные обстреляли фермерское хозяйство в Каменке-Днепровской

Украинские военные обстреляли фермерское хозяйство в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские военные обстреляли фермерское хозяйство в Каменке-Днепровской

Украинские войска нанесли артиллерийский удар снарядами американского производства по фермерскому хозяйству населенного пункта Каменка-Днестровская в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:21

2022-08-04T13:21

2022-08-04T13:43

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 4 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар снарядами американского производства по фермерскому хозяйству населенного пункта Каменка-Днестровская в Запорожской области, говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации города Энергодар."Сегодня около 4 часов утра под артиллерийский обстрел со стороны украинских карателей попало крестьянско-фермерское хозяйство в г. Каменка-Днепровская. В результате разрыва артиллерийских снарядов повреждения получила ЛЭП, административное здание, два сельскохозяйственных трактора и хозпостройка", - говорится в сообщении.Уточняется, что при осмотре поврежденной инфраструктуры были обнаружены осколки артиллерийского снаряда с маркировкой, принадлежащей армии США."Данный факт в очередной раз подтверждает использование украинскими боевиками поставляемого странами Запада вооружения против мирного населения. Напоминаем, что все случаи обстрелов мирного населения со стороны украинских военных преступников документируются и будут использованы для подачи исков в международные суды", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220804/obstrel-1807200982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша