https://ria.ru/20220804/uk-1807275940.html

Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи

Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи - РИА Новости, 04.08.2022

Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи

Министерство юстиции России опубликовало инициативу, предлагающую изъять из Уголовного кодекса три экономические статьи, в том числе о регистрации незаконных... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:46

2022-08-04T16:46

2022-08-04T18:26

экономика

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министерство юстиции России опубликовало инициативу, предлагающую изъять из Уголовного кодекса три экономические статьи, в том числе о регистрации незаконных сделок с недвижимостью, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.В пояснительной записке к законопроекту ведомство уточнило, что предлагает признать утратившими силу статьи 170 "Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом", 170.2 "Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории" и 185.1 "Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".Предполагаемые новшества, как утверждает Минюст, направлены на "либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства за преступления экономической направленности".Кроме того, ведомство предлагает в полтора раза "с учетом уровня инфляции" повысить пороговые значения для классификации значительного (с 15 до не менее 25 тысяч рублей), крупного (с трех до 4,5 миллиона) и особо крупного мошенничества (с 12 до более 18 миллионов).

https://ria.ru/20220316/amnistiya-1778404287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)