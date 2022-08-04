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Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи - РИА Новости, 04.08.2022
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Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи
Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи - РИА Новости, 04.08.2022
Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи
Министерство юстиции России опубликовало инициативу, предлагающую изъять из Уголовного кодекса три экономические статьи, в том числе о регистрации незаконных... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:46
2022-08-04T18:26
экономика
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министерство юстиции России опубликовало инициативу, предлагающую изъять из Уголовного кодекса три экономические статьи, в том числе о регистрации незаконных сделок с недвижимостью, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.В пояснительной записке к законопроекту ведомство уточнило, что предлагает признать утратившими силу статьи 170 "Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом", 170.2 "Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории" и 185.1 "Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".Предполагаемые новшества, как утверждает Минюст, направлены на "либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства за преступления экономической направленности".Кроме того, ведомство предлагает в полтора раза "с учетом уровня инфляции" повысить пороговые значения для классификации значительного (с 15 до не менее 25 тысяч рублей), крупного (с трех до 4,5 миллиона) и особо крупного мошенничества (с 12 до более 18 миллионов).
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экономика, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
16:46 04.08.2022 (обновлено: 18:26 04.08.2022)
 
Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи

Минюст России предложил признать утратившими силу три статьи УК: 170, 170.2 и 185.1

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства юстиции России на Житной улице в Москве
Здание Министерства юстиции России на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание Министерства юстиции России на Житной улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министерство юстиции России опубликовало инициативу, предлагающую изъять из Уголовного кодекса три экономические статьи, в том числе о регистрации незаконных сделок с недвижимостью, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к законопроекту ведомство уточнило, что предлагает признать утратившими силу статьи 170 "Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом", 170.2 "Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории" и 185.1 "Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".
Предполагаемые новшества, как утверждает Минюст, направлены на "либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства за преступления экономической направленности".
Кроме того, ведомство предлагает в полтора раза "с учетом уровня инфляции" повысить пороговые значения для классификации значительного (с 15 до не менее 25 тысяч рублей), крупного (с трех до 4,5 миллиона) и особо крупного мошенничества (с 12 до более 18 миллионов).
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 11:27
В Госдуму внесли проект об амнистии по экономическим преступлениям
 
ЭкономикаРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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