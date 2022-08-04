https://ria.ru/20220804/uk-1807275940.html
Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи
Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи - РИА Новости, 04.08.2022
Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи
Министерство юстиции России опубликовало инициативу, предлагающую изъять из Уголовного кодекса три экономические статьи, в том числе о регистрации незаконных... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:46
2022-08-04T16:46
2022-08-04T18:26
экономика
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министерство юстиции России опубликовало инициативу, предлагающую изъять из Уголовного кодекса три экономические статьи, в том числе о регистрации незаконных сделок с недвижимостью, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.В пояснительной записке к законопроекту ведомство уточнило, что предлагает признать утратившими силу статьи 170 "Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом", 170.2 "Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории" и 185.1 "Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".Предполагаемые новшества, как утверждает Минюст, направлены на "либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства за преступления экономической направленности".Кроме того, ведомство предлагает в полтора раза "с учетом уровня инфляции" повысить пороговые значения для классификации значительного (с 15 до не менее 25 тысяч рублей), крупного (с трех до 4,5 миллиона) и особо крупного мошенничества (с 12 до более 18 миллионов).
https://ria.ru/20220316/amnistiya-1778404287.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
16:46 04.08.2022 (обновлено: 18:26 04.08.2022)
Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи
Минюст России предложил признать утратившими силу три статьи УК: 170, 170.2 и 185.1
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Министерство юстиции России опубликовало инициативу, предлагающую изъять из Уголовного кодекса три экономические статьи, в том числе о регистрации незаконных сделок с недвижимостью, соответствующий документ
размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к законопроекту ведомство уточнило, что предлагает признать утратившими силу статьи 170 "Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом", 170.2 "Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории" и 185.1 "Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".
Предполагаемые новшества, как утверждает Минюст, направлены на "либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства за преступления экономической направленности".
Кроме того, ведомство предлагает в полтора раза "с учетом уровня инфляции" повысить пороговые значения для классификации значительного (с 15 до не менее 25 тысяч рублей), крупного (с трех до 4,5 миллиона) и особо крупного мошенничества (с 12 до более 18 миллионов).