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Американские ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти - РИА Новости, 04.08.2022
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Наука
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Американские ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти
Американские ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти - РИА Новости, 04.08.2022
Американские ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти
Ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:19
2022-08-04T13:19
наука
в мире
сша
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных, сообщает журнал Nature.Во время эксперимента ученые искусственно спровоцировали остановку сердца у свиней, находившихся под наркозом. Спустя час тело подключали к аппарату, который заменял работу сердца и легких. Поэтапно животному вводили экспериментальная жидкость OrganEx, которая, как показали результаты, сохранила целостность тканей, остановила гибель клеток и восстановила работу ключевых органов."Это поистине значимое исследование. Оно демонстрирует, что после смерти клетки в органах млекопитающих (включая человека) не умирают в течение многих часов. &lt;…&gt; С научной точки зрения смерть - это биологический процесс, который поддается лечению и обратим в течение нескольких часов", - приводит журнал слова директора по исследованиям в области интенсивной терапии медицинской школы Гроссмана Сэма Парния.Ученые обнаружили, что определенные функции клеток сердца, печени и почек были полностью восстановлены спустя шесть часов. В статье не уточняется, какова дальнейшая судьба свиней, перенесших операцию.По словам доктора, результаты исследования помогут сохранить донорские органы умерших людей, которые будут задействовать для трансплантации. Врачи также смогут оживить человека и восстановить функции органов после остановки сердца, вызванной тромбами, или обширного внутреннего кровотечения, говорится в статье.
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в мире, сша
13:19 04.08.2022
 
Американские ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти

Ученые Йельского университета смогли оживить свинью спустя час после смерти

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиньи
Свиньи - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных, сообщает журнал Nature.
Во время эксперимента ученые искусственно спровоцировали остановку сердца у свиней, находившихся под наркозом. Спустя час тело подключали к аппарату, который заменял работу сердца и легких. Поэтапно животному вводили экспериментальная жидкость OrganEx, которая, как показали результаты, сохранила целостность тканей, остановила гибель клеток и восстановила работу ключевых органов.
"Это поистине значимое исследование. Оно демонстрирует, что после смерти клетки в органах млекопитающих (включая человека) не умирают в течение многих часов. <…> С научной точки зрения смерть - это биологический процесс, который поддается лечению и обратим в течение нескольких часов", - приводит журнал слова директора по исследованиям в области интенсивной терапии медицинской школы Гроссмана Сэма Парния.
Ученые обнаружили, что определенные функции клеток сердца, печени и почек были полностью восстановлены спустя шесть часов. В статье не уточняется, какова дальнейшая судьба свиней, перенесших операцию.
По словам доктора, результаты исследования помогут сохранить донорские органы умерших людей, которые будут задействовать для трансплантации. Врачи также смогут оживить человека и восстановить функции органов после остановки сердца, вызванной тромбами, или обширного внутреннего кровотечения, говорится в статье.
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