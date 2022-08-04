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Американские ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти
Американские ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти - РИА Новости, 04.08.2022
Американские ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти
Ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:19
2022-08-04T13:19
2022-08-04T13:19
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных, сообщает журнал Nature.Во время эксперимента ученые искусственно спровоцировали остановку сердца у свиней, находившихся под наркозом. Спустя час тело подключали к аппарату, который заменял работу сердца и легких. Поэтапно животному вводили экспериментальная жидкость OrganEx, которая, как показали результаты, сохранила целостность тканей, остановила гибель клеток и восстановила работу ключевых органов."Это поистине значимое исследование. Оно демонстрирует, что после смерти клетки в органах млекопитающих (включая человека) не умирают в течение многих часов. <…> С научной точки зрения смерть - это биологический процесс, который поддается лечению и обратим в течение нескольких часов", - приводит журнал слова директора по исследованиям в области интенсивной терапии медицинской школы Гроссмана Сэма Парния.Ученые обнаружили, что определенные функции клеток сердца, печени и почек были полностью восстановлены спустя шесть часов. В статье не уточняется, какова дальнейшая судьба свиней, перенесших операцию.По словам доктора, результаты исследования помогут сохранить донорские органы умерших людей, которые будут задействовать для трансплантации. Врачи также смогут оживить человека и восстановить функции органов после остановки сердца, вызванной тромбами, или обширного внутреннего кровотечения, говорится в статье.
https://radiosputnik.ria.ru/20220713/ssha-1802265145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Американские ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти
Ученые Йельского университета смогли оживить свинью спустя час после смерти
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных, сообщает
журнал Nature.
Во время эксперимента ученые искусственно спровоцировали остановку сердца у свиней, находившихся под наркозом. Спустя час тело подключали к аппарату, который заменял работу сердца и легких. Поэтапно животному вводили экспериментальная жидкость OrganEx, которая, как показали результаты, сохранила целостность тканей, остановила гибель клеток и восстановила работу ключевых органов.
"Это поистине значимое исследование. Оно демонстрирует, что после смерти клетки в органах млекопитающих (включая человека) не умирают в течение многих часов. <…> С научной точки зрения смерть - это биологический процесс, который поддается лечению и обратим в течение нескольких часов", - приводит журнал слова директора по исследованиям в области интенсивной терапии медицинской школы Гроссмана Сэма Парния.
Ученые обнаружили, что определенные функции клеток сердца, печени и почек были полностью восстановлены спустя шесть часов. В статье не уточняется, какова дальнейшая судьба свиней, перенесших операцию.
По словам доктора, результаты исследования помогут сохранить донорские органы умерших людей, которые будут задействовать для трансплантации. Врачи также смогут оживить человека и восстановить функции органов после остановки сердца, вызванной тромбами, или обширного внутреннего кровотечения, говорится в статье.