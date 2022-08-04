https://ria.ru/20220804/uchenye-1807207246.html

Американские ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти

Американские ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти - РИА Новости, 04.08.2022

Американские ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти

Ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:19

2022-08-04T13:19

2022-08-04T13:19

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных, сообщает журнал Nature.Во время эксперимента ученые искусственно спровоцировали остановку сердца у свиней, находившихся под наркозом. Спустя час тело подключали к аппарату, который заменял работу сердца и легких. Поэтапно животному вводили экспериментальная жидкость OrganEx, которая, как показали результаты, сохранила целостность тканей, остановила гибель клеток и восстановила работу ключевых органов."Это поистине значимое исследование. Оно демонстрирует, что после смерти клетки в органах млекопитающих (включая человека) не умирают в течение многих часов. <…> С научной точки зрения смерть - это биологический процесс, который поддается лечению и обратим в течение нескольких часов", - приводит журнал слова директора по исследованиям в области интенсивной терапии медицинской школы Гроссмана Сэма Парния.Ученые обнаружили, что определенные функции клеток сердца, печени и почек были полностью восстановлены спустя шесть часов. В статье не уточняется, какова дальнейшая судьба свиней, перенесших операцию.По словам доктора, результаты исследования помогут сохранить донорские органы умерших людей, которые будут задействовать для трансплантации. Врачи также смогут оживить человека и восстановить функции органов после остановки сердца, вызванной тромбами, или обширного внутреннего кровотечения, говорится в статье.

https://radiosputnik.ria.ru/20220713/ssha-1802265145.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша