https://ria.ru/20220804/turbina-1807266047.html

Siemens подготовила документы для транспортировки турбины в Россию

Siemens подготовила документы для транспортировки турбины в Россию - РИА Новости, 04.08.2022

Siemens подготовила документы для транспортировки турбины в Россию

Siemens получила все необходимые экспортные документы для транспортировки в Россию турбины для газопровода "Северный поток — 1", но ждет разрешения из РФ на ее... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:17

2022-08-04T16:17

2022-08-04T16:36

экономика

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siemens

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евросоюз

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Siemens получила все необходимые экспортные документы для транспортировки в Россию турбины для газопровода "Северный поток — 1", но ждет разрешения из РФ на ее импорт, заявил в четверг РИА Новости представитель компании."Эти документы могут быть получены только от Газпрома", - добавили там.В Siemens также сообщили, что турбина "полностью подготовлена" к транспортировке, которую можно начинать незамедлительно."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснял это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи газа в трубопровод.Сейчас работу магистрали обеспечивает только один двигатель Siemens мощностью 52 МВт. В нормальном режиме таких двигателей работают пять и один находится в резерве в режиме готовности. Плюс в обоих случаях есть горячий резерв - две турбины мощностью по 27 МВт.Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий действующего контракта и поставили двигатель в ФРГ, а не в Россию, отмечала российская компания. При этом для снятия всех санкционных рисков и ремонта остальных двигателей нужны также и разрешения от властей ЕС и Великобритании, указывал "Газпром".В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

https://ria.ru/20220803/turbina-1806955968.html

https://ria.ru/20220729/perepiska-1805995766.html

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экономика, в мире, siemens, северный поток, россия, германия, газпром, евросоюз, европа