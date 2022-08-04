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Siemens подготовила документы для транспортировки турбины в Россию - РИА Новости, 04.08.2022
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Siemens подготовила документы для транспортировки турбины в Россию
Siemens подготовила документы для транспортировки турбины в Россию - РИА Новости, 04.08.2022
Siemens подготовила документы для транспортировки турбины в Россию
Siemens получила все необходимые экспортные документы для транспортировки в Россию турбины для газопровода "Северный поток — 1", но ждет разрешения из РФ на ее... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:17
2022-08-04T16:36
экономика
в мире
siemens
северный поток
россия
германия
газпром
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Siemens получила все необходимые экспортные документы для транспортировки в Россию турбины для газопровода "Северный поток — 1", но ждет разрешения из РФ на ее импорт, заявил в четверг РИА Новости представитель компании."Эти документы могут быть получены только от Газпрома", - добавили там.В Siemens также сообщили, что турбина "полностью подготовлена" к транспортировке, которую можно начинать незамедлительно."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснял это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи газа в трубопровод.Сейчас работу магистрали обеспечивает только один двигатель Siemens мощностью 52 МВт. В нормальном режиме таких двигателей работают пять и один находится в резерве в режиме готовности. Плюс в обоих случаях есть горячий резерв - две турбины мощностью по 27 МВт.Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий действующего контракта и поставили двигатель в ФРГ, а не в Россию, отмечала российская компания. При этом для снятия всех санкционных рисков и ремонта остальных двигателей нужны также и разрешения от властей ЕС и Великобритании, указывал "Газпром".В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
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экономика, в мире, siemens, северный поток, россия, германия, газпром, евросоюз, европа
16:17 04.08.2022 (обновлено: 16:36 04.08.2022)
 
Siemens подготовила документы для транспортировки турбины в Россию

Siemens заявила, что ждет разрешения из России на импорт турбины для "Северного потока"

© AFP 2022 / Sascha SchuermannТурбина для газопровода "Северный поток-1" на заводе Siemens Energy
Турбина для газопровода Северный поток-1 на заводе Siemens Energy - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / Sascha Schuermann
Турбина для газопровода "Северный поток-1" на заводе Siemens Energy. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Siemens получила все необходимые экспортные документы для транспортировки в Россию турбины для газопровода "Северный поток — 1", но ждет разрешения из РФ на ее импорт, заявил в четверг РИА Новости представитель компании.

"Необходимые экспортные документы для вывоза турбины из Германии и транзита через различные страны в Россию уже получены. Однако без импортной документации для российской таможни ее невозможно транспортировать в Россию", - заявили в Siemens.

"Эти документы могут быть получены только от Газпрома", - добавили там.
В Siemens также сообщили, что турбина "полностью подготовлена" к транспортировке, которую можно начинать незамедлительно.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснял это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи газа в трубопровод.
Часть газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 15:05
В ФРГ не видят необходимости в предоставлении документов на турбину Siemens
Сейчас работу магистрали обеспечивает только один двигатель Siemens мощностью 52 МВт. В нормальном режиме таких двигателей работают пять и один находится в резерве в режиме готовности. Плюс в обоих случаях есть горячий резерв - две турбины мощностью по 27 МВт.
Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий действующего контракта и поставили двигатель в ФРГ, а не в Россию, отмечала российская компания. При этом для снятия всех санкционных рисков и ремонта остальных двигателей нужны также и разрешения от властей ЕС и Великобритании, указывал "Газпром".
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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"Газпром" опубликовал часть переписки с партнерами о ремонте турбин
 
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