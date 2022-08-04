16:17 04.08.2022 (обновлено: 16:36 04.08.2022)
Siemens подготовила документы для транспортировки турбины в Россию
Siemens заявила, что ждет разрешения из России на импорт турбины для "Северного потока"
Турбина для газопровода "Северный поток-1" на заводе Siemens Energy. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Siemens получила все необходимые экспортные документы для транспортировки в Россию турбины для газопровода "Северный поток — 1", но ждет разрешения из РФ на ее импорт, заявил в четверг РИА Новости представитель компании.
"Эти документы могут быть получены только от Газпрома", - добавили там.
В Siemens также сообщили, что турбина "полностью подготовлена" к транспортировке, которую можно начинать незамедлительно.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснял это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи газа в трубопровод.
Сейчас работу магистрали обеспечивает только один двигатель Siemens мощностью 52 МВт. В нормальном режиме таких двигателей работают пять и один находится в резерве в режиме готовности. Плюс в обоих случаях есть горячий резерв - две турбины мощностью по 27 МВт.
Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий действующего контракта и поставили двигатель в ФРГ, а не в Россию, отмечала российская компания. При этом для снятия всех санкционных рисков и ремонта остальных двигателей нужны также и разрешения от властей ЕС и Великобритании, указывал "Газпром".
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.