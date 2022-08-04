14:05 04.08.2022 (обновлено: 16:06 04.08.2022)
"Газпром" хочет получить турбину для "Северного потока", заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков опроверг нежелание "Газпрома" забирать турбину Siemens
Турбина для газопровода "Северный поток-1" на заводе Siemens Energy
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. "Газпром" может принять турбину для "Северного потока" после ремонта только вместе со всеми необходимыми документами, подтверждающими, что агрегат не попадает под санкции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Газпром" очень бы хотел получить эту турбину, но ведь не "Газпром" вводил санкции, санкции введены в отношении "Газпрома", здесь в данном случае для "Газпрома" важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционированная", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что устных гарантий от ЕС в этом случае недостаточно, так как сервисное обслуживание оборудования проводит британская дочка Siemens, которая работает в соответствии с правом Великобритании и в британской юрисдикции.
Поэтому "Газпром" на фоне введенных против него санкций должен застраховать себя и свою собственность, так как турбина является собственностью российской компании, заключил Песков.
Как заявлял к конце июля зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, турбину отправили из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта. Теперь "Газпрому", по его словам, чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от Евросоюза и Великобритании (турбину ремонтировала английская Industrial Turbine Company Limited, входящей в Siemens).
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — сейчас работает на 20 процентов от своей проектной мощности. Это связано с ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens для компрессорной станции "Портовая".
Сейчас работу магистрали обеспечивает только один газоперекачивающий агрегат мощностью 52 МВт. В нормальном режиме таких двигателей работают пять и один находится в резерве. Также есть горячий резерв — две турбины мощностью по 27 МВт.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа. В свою очередь, российская сторона подчеркивает, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.