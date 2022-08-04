https://ria.ru/20220804/turbina-1807222455.html

"Газпром" хочет получить турбину для "Северного потока", заявил Песков

"Газпром" хочет получить турбину для "Северного потока", заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022

"Газпром" хочет получить турбину для "Северного потока", заявил Песков

"Газпром" может принять турбину для "Северного потока" после ремонта только вместе со всеми необходимыми документами, подтверждающими, что агрегат не попадает... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:05

2022-08-04T14:05

2022-08-04T16:06

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северный поток

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. "Газпром" может принять турбину для "Северного потока" после ремонта только вместе со всеми необходимыми документами, подтверждающими, что агрегат не попадает под санкции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что устных гарантий от ЕС в этом случае недостаточно, так как сервисное обслуживание оборудования проводит британская дочка Siemens, которая работает в соответствии с правом Великобритании и в британской юрисдикции.Поэтому "Газпром" на фоне введенных против него санкций должен застраховать себя и свою собственность, так как турбина является собственностью российской компании, заключил Песков.Как заявлял к конце июля зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, турбину отправили из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта. Теперь "Газпрому", по его словам, чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от Евросоюза и Великобритании (турбину ремонтировала английская Industrial Turbine Company Limited, входящей в Siemens)."Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — сейчас работает на 20 процентов от своей проектной мощности. Это связано с ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens для компрессорной станции "Портовая".Сейчас работу магистрали обеспечивает только один газоперекачивающий агрегат мощностью 52 МВт. В нормальном режиме таких двигателей работают пять и один находится в резерве. Также есть горячий резерв — две турбины мощностью по 27 МВт.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа. В свою очередь, российская сторона подчеркивает, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

https://ria.ru/20220804/turbina-1807133879.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/turbina-1807102660.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, канада, великобритания, евросоюз, siemens, газпром, северный поток