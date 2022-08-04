https://ria.ru/20220804/tsar-1807131927.html

В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских инструкторов

В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских инструкторов - РИА Новости, 04.08.2022

В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских инструкторов

Руководство ЦАР уведомило ООН о заинтересованности в трех тысячах новых военных инструкторов из России, таким образом численность специалистов увеличится почти... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:29

2022-08-04T08:29

2022-08-04T09:12

в мире

александр бикантов

леон додону-пунагаза

банги

хартум (город)

цар

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Руководство ЦАР уведомило ООН о заинтересованности в трех тысячах новых военных инструкторов из России, таким образом численность специалистов увеличится почти в четыре раза, рассказал РИА Новости директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов."В соответствии с уведомлением, которое ЦАР отправила в ООН, Республика заинтересована в том, чтобы в страну прибыло 3 тысячи инструкторов, таким образом их общее количество может составить 4135 человек. Провести расширение в почти 4 раза - это, безусловно, непростая задача для нашей организации. Это связано с тем, что наши инструкторы проходят жесткий отбор и высококачественную подготовку", - сказал Иванов.По словам директора СОМБ, уже в ближайшее время в ЦАР отправится первая группа из 300 инструкторов. "А дальше расширение будет происходить малыми группами согласно плану, предусмотренному нашим контрактом. По обоюдному согласию с ЦАР и в целях безопасности этот план не будет публиковаться", - добавил он.Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов заявлял РИА Новости, что общее число российских инструкторов в ЦАР, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135.Ранее ЦАР уведомила ООН о том, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в ЦАР, на три тысячи человек, таким образом их число может составить 4135, следовало из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центральноафриканской республики в РФ Леон Додону-Пунагаза, 95% территории находится в руках власти, но кое-где еще оказывается сопротивление.

https://ria.ru/20220804/mali-1807130997.html

https://ria.ru/20220804/tsar-1807130827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр бикантов, леон додону-пунагаза, банги, хартум (город), цар