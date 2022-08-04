08:18 04.08.2022 (обновлено: 09:08 04.08.2022)
Разведка ЦАР получила данные о подготовке Западом боевиков для провокаций
Глава СОМБ Иванов: разведка ЦАР сообщила о подготовке Западом боевиков для провокаций
© AP Photo / Jerome DelayЖенщины проходят мимо французского военного патруля в провинции к северу от Банги, ЦАР
© AP Photo / Jerome Delay
Женщины проходят мимо французского военного патруля в провинции к северу от Банги, ЦАР. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Разведка Центральноафриканской Республики получает информацию о подготовке Западом боевиков для провокаций в стране, заявил РИА Новости директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
"Сейчас в СМИ активно циркулируют слухи об активной подготовке Западом боевиков для очередной провокации против ЦАР. Более того, разведка ЦАР получает оперативную информацию об этом от своих коллег из соседних дружественных стран", - сказал Иванов.
По словам директора СОМБ, Париж продолжает поддерживать и контролировать большое количество деструктивных элементов, "которые пытаются устроить хаос".
"Все слышали агрессивные и часто лживые заявления, которые произносятся с самого верха – от президента Макрона. Эти выпады связаны с ненавистью к африканским странам, которые успешно выбираются из неоколониальной системы Парижа… С этим мы столкнулись в ЦАР, когда враг пытался захватить столицу два года назад, а сейчас мы это видим в Мали", - добавил Иванов.
Собеседник агентства отметил, что окончательное решение об увеличении количества российских инструкторов было принято руководством ЦАР на прошлой неделе, когда полиция и таможня задержали три грузовика на границе с Камеруном. В грузовиках перевозились контейнеры, в которых были боеприпасы и гранаты.
"В сопроводительных документах с целью избежать досмотра со стороны правоохранительных органов ЦАР в качестве получателя было указано посольство Франции, однако, судя по содержимому груза, реальный получатель был иным. Это явное нарушение побудило руководство республики еще больше опереться на Россию и Содружество офицеров за международную безопасность", - пояснил Иванов.
Во вторник сообщалось, что Центральноафриканская Республика уведомила ООН о том, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в ЦАР, на три тысячи человек, таким образом их число может составить 4135.