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Разведка ЦАР получила данные о подготовке Западом боевиков для провокаций - РИА Новости, 04.08.2022
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Разведка ЦАР получила данные о подготовке Западом боевиков для провокаций
Разведка ЦАР получила данные о подготовке Западом боевиков для провокаций - РИА Новости, 04.08.2022
Разведка ЦАР получила данные о подготовке Западом боевиков для провокаций
Разведка Центральноафриканской Республики получает информацию о подготовке Западом боевиков для провокаций в стране, заявил РИА Новости директор Содружества... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:18
2022-08-04T09:08
в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Разведка Центральноафриканской Республики получает информацию о подготовке Западом боевиков для провокаций в стране, заявил РИА Новости директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов."Сейчас в СМИ активно циркулируют слухи об активной подготовке Западом боевиков для очередной провокации против ЦАР. Более того, разведка ЦАР получает оперативную информацию об этом от своих коллег из соседних дружественных стран", - сказал Иванов.По словам директора СОМБ, Париж продолжает поддерживать и контролировать большое количество деструктивных элементов, "которые пытаются устроить хаос"."Все слышали агрессивные и часто лживые заявления, которые произносятся с самого верха – от президента Макрона. Эти выпады связаны с ненавистью к африканским странам, которые успешно выбираются из неоколониальной системы Парижа… С этим мы столкнулись в ЦАР, когда враг пытался захватить столицу два года назад, а сейчас мы это видим в Мали", - добавил Иванов.Собеседник агентства отметил, что окончательное решение об увеличении количества российских инструкторов было принято руководством ЦАР на прошлой неделе, когда полиция и таможня задержали три грузовика на границе с Камеруном. В грузовиках перевозились контейнеры, в которых были боеприпасы и гранаты."В сопроводительных документах с целью избежать досмотра со стороны правоохранительных органов ЦАР в качестве получателя было указано посольство Франции, однако, судя по содержимому груза, реальный получатель был иным. Это явное нарушение побудило руководство республики еще больше опереться на Россию и Содружество офицеров за международную безопасность", - пояснил Иванов.Во вторник сообщалось, что Центральноафриканская Республика уведомила ООН о том, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в ЦАР, на три тысячи человек, таким образом их число может составить 4135.
https://ria.ru/20220804/mali-1807130997.html
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в мире, цар, париж, камерун, оон
08:18 04.08.2022 (обновлено: 09:08 04.08.2022)
 
Разведка ЦАР получила данные о подготовке Западом боевиков для провокаций

Глава СОМБ Иванов: разведка ЦАР сообщила о подготовке Западом боевиков для провокаций

© AP Photo / Jerome DelayЖенщины проходят мимо французского военного патруля в провинции к северу от Банги, ЦАР
Женщины проходят мимо французского военного патруля в провинции к северу от Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Женщины проходят мимо французского военного патруля в провинции к северу от Банги, ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Разведка Центральноафриканской Республики получает информацию о подготовке Западом боевиков для провокаций в стране, заявил РИА Новости директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
"Сейчас в СМИ активно циркулируют слухи об активной подготовке Западом боевиков для очередной провокации против ЦАР. Более того, разведка ЦАР получает оперативную информацию об этом от своих коллег из соседних дружественных стран", - сказал Иванов.
Лагерь беженцев в деревне Сива, ЦАР - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
08:20
Париж пытается создать хаос в Мали, заявили в ЦАР
По словам директора СОМБ, Париж продолжает поддерживать и контролировать большое количество деструктивных элементов, "которые пытаются устроить хаос".
"Все слышали агрессивные и часто лживые заявления, которые произносятся с самого верха – от президента Макрона. Эти выпады связаны с ненавистью к африканским странам, которые успешно выбираются из неоколониальной системы Парижа… С этим мы столкнулись в ЦАР, когда враг пытался захватить столицу два года назад, а сейчас мы это видим в Мали", - добавил Иванов.
Собеседник агентства отметил, что окончательное решение об увеличении количества российских инструкторов было принято руководством ЦАР на прошлой неделе, когда полиция и таможня задержали три грузовика на границе с Камеруном. В грузовиках перевозились контейнеры, в которых были боеприпасы и гранаты.
"В сопроводительных документах с целью избежать досмотра со стороны правоохранительных органов ЦАР в качестве получателя было указано посольство Франции, однако, судя по содержимому груза, реальный получатель был иным. Это явное нарушение побудило руководство республики еще больше опереться на Россию и Содружество офицеров за международную безопасность", - пояснил Иванов.
Во вторник сообщалось, что Центральноафриканская Республика уведомила ООН о том, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в ЦАР, на три тысячи человек, таким образом их число может составить 4135.
Переход через реку Мбому в Бангасу, Центральноафриканская Республика - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
08:15
Число российских инструкторов в ЦАР увеличат по запросу руководства страны
 
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