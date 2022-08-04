https://ria.ru/20220804/tsar-1807130827.html

Разведка ЦАР получила данные о подготовке Западом боевиков для провокаций

Разведка ЦАР получила данные о подготовке Западом боевиков для провокаций - РИА Новости, 04.08.2022

Разведка ЦАР получила данные о подготовке Западом боевиков для провокаций

Разведка Центральноафриканской Республики получает информацию о подготовке Западом боевиков для провокаций в стране, заявил РИА Новости директор Содружества... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:18

2022-08-04T08:18

2022-08-04T09:08

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Разведка Центральноафриканской Республики получает информацию о подготовке Западом боевиков для провокаций в стране, заявил РИА Новости директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов."Сейчас в СМИ активно циркулируют слухи об активной подготовке Западом боевиков для очередной провокации против ЦАР. Более того, разведка ЦАР получает оперативную информацию об этом от своих коллег из соседних дружественных стран", - сказал Иванов.По словам директора СОМБ, Париж продолжает поддерживать и контролировать большое количество деструктивных элементов, "которые пытаются устроить хаос"."Все слышали агрессивные и часто лживые заявления, которые произносятся с самого верха – от президента Макрона. Эти выпады связаны с ненавистью к африканским странам, которые успешно выбираются из неоколониальной системы Парижа… С этим мы столкнулись в ЦАР, когда враг пытался захватить столицу два года назад, а сейчас мы это видим в Мали", - добавил Иванов.Собеседник агентства отметил, что окончательное решение об увеличении количества российских инструкторов было принято руководством ЦАР на прошлой неделе, когда полиция и таможня задержали три грузовика на границе с Камеруном. В грузовиках перевозились контейнеры, в которых были боеприпасы и гранаты."В сопроводительных документах с целью избежать досмотра со стороны правоохранительных органов ЦАР в качестве получателя было указано посольство Франции, однако, судя по содержимому груза, реальный получатель был иным. Это явное нарушение побудило руководство республики еще больше опереться на Россию и Содружество офицеров за международную безопасность", - пояснил Иванов.Во вторник сообщалось, что Центральноафриканская Республика уведомила ООН о том, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в ЦАР, на три тысячи человек, таким образом их число может составить 4135.

https://ria.ru/20220804/mali-1807130997.html

https://ria.ru/20220804/tsar-1807130269.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цар, париж, камерун, оон