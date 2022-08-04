https://ria.ru/20220804/tsar-1807130269.html
Число российских инструкторов в ЦАР увеличат по запросу руководства страны
Число российских инструкторов в ЦАР увеличат по запросу руководства страны - РИА Новости, 04.08.2022
Число российских инструкторов в ЦАР увеличат по запросу руководства страны
Количество российских инструкторов в различных силовых структурах Центральноафриканской республики будет увеличено по запросу руководства этой страны, рассказал РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:15
2022-08-04T08:15
2022-08-04T09:17
в мире
александр бикантов
леон додону-пунагаза
банги
хартум (город)
цар
совет безопасности оон
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Количество российских инструкторов в различных силовых структурах Центральноафриканской республики будет увеличено по запросу руководства этой страны, рассказал РИА Новости Директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов."Да, действительно мы получили запрос от руководства ЦАР с просьбой интенсифицировать подготовку силовых структур, чтобы ещё больше повысить безопасность мирного населения на всей территории страны. Мы проанализировали этот запрос и дали согласие на расширение сотрудничества. В связи с этим Содружество офицеров за международную безопасность увеличит количество российских инструкторов", - сказал Иванов.По словам директора СОМБ, численность инструкторов будет увеличена, как в работе с армией ЦАР, так и с полицией и жандармерией.По словам собеседника агентства, причин у такого решения властей Республики несколько: правительство ЦАР на данный момент контролирует всю страну и решает задачи по обеспечению безопасности на всей территории. "Это выдающийся успех правительства в борьбе с незаконными бандформированиями, и такого не было долгие годы", - сказал он.Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов заявлял РИА Новости, что общее число российских инструкторов в ЦАР, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центральноафриканской республики в РФ Леон Додону-Пунагаза, 95% территории находится в руках власти, но кое-где еще оказывается сопротивление.
https://ria.ru/20220617/tsar-1795972744.html
https://ria.ru/20220207/dodonu-1771085398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр бикантов, леон додону-пунагаза, банги, хартум (город), цар, совет безопасности оон
08:15 04.08.2022 (обновлено: 09:17 04.08.2022)
Число российских инструкторов в ЦАР увеличат по запросу руководства страны
СОМБ: число российских инструкторов в структурах ЦАР увеличат по запросу властей страны
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Количество российских инструкторов в различных силовых структурах Центральноафриканской республики будет увеличено по запросу руководства этой страны, рассказал РИА Новости Директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
"Да, действительно мы получили запрос от руководства ЦАР с просьбой интенсифицировать подготовку силовых структур, чтобы ещё больше повысить безопасность мирного населения на всей территории страны. Мы проанализировали этот запрос и дали согласие на расширение сотрудничества. В связи с этим Содружество офицеров за международную безопасность увеличит количество российских инструкторов", - сказал Иванов.
По словам директора СОМБ, численность инструкторов будет увеличена, как в работе с армией ЦАР, так и с полицией и жандармерией.
"По мнению руководства Республики, инструкторы СОМБ показали, как эффективно можно решать вопросы по обучению вооруженных сил, помогли национальной армии FACA в вопросах планирования операций, тактики и так далее. Все эти задачи были выполнены на настолько высоком уровне, что это привело к победе над боевиками. Мы рассматриваем предложение о расширение нашего сотрудничества и увеличения количества инструкторов как очередное подтверждение эффективности нашей работы", - сказал Иванов.
По словам собеседника агентства, причин у такого решения властей Республики несколько: правительство ЦАР на данный момент контролирует всю страну и решает задачи по обеспечению безопасности на всей территории. "Это выдающийся успех правительства в борьбе с незаконными бандформированиями, и такого не было долгие годы", - сказал он.
"Кроме того, сейчас ЦАР нужно обеспечивать контроль почти по всей государственной границе, протяженность которой составляет более 5 тысяч кв. км. В связи с этим сейчас ЦАР требуется большое количество высококачественных военных и сотрудников правоохранительных органов", - добавил Иванов.
Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов
заявлял РИА Новости, что общее число российских инструкторов в ЦАР
, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН
и санкционного комитета, составляет 1135.
Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме
поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги
.
Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центральноафриканской республики в РФ Леон Додону-Пунагаза
, 95% территории находится в руках власти, но кое-где еще оказывается сопротивление.